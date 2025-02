Domino's Pizza regala pizzas por San Valentín: así puedes conseguir una

Ha llegado el mes de febrero y por fin el día del amor, donde muchas parejas se muestran el cariño que sienten el uno por el otro. El 14 de febrero, se celebra San Valentín, una tradición que cada año está más marcado por el consumismo y no por el sentimiento de amor. Miles de flores, corazones y fotos en redes sociales salen a la luz para reflejar ese sentimiento que hace sentir mariposas o eso dicen. A este movimiento, muchas cadenas de restaurantes, tiendas de ropa y accesorios se unen ofreciendo descuentos de hasta el 20% o en el caso de Domino's Pizza, un descuento del 100%.

Domino's Pizza es una empresa de comida rápida estadounidense, especializada en la elaboración y venta de pizzas. Fue fundada por Tom y James Monaghan en 1960, abriendo su primera tienda en Míchigan. Actualmente cuentan con más de 14.500 locales y están presentes en casi 89 países y territorios. Domino's se caracterizaba por utilizar una masa común al estilo norteamericano, con más queso y grosor que las italianas. Desde 1989 cuenta con una amplia variedad de masas, incluyéndose: masa fina y/o orilla rellena de queso.

Aunque siempre sacan miles de promociones y descuentos temporales, sobre todo en época de festividades como Halloween, Carnaval o la Final de la Champions League, este año para San Valentín han tirado la casa por la ventana ofreciendo 20 pizzas gratuitas en cada local de España. Sin embargo, para optar a una de ellas hay que cumplir un objetivo marcado por la propia empresa.

'No me regales flores, regálame margaritas' la nueva promoción de Domino's Pizza

"Ya no luce regalar un ramo de rosas, ahora lo que pega es demostrar tu amor con una buena pizza de Domino's", así lo ha hecho saber la propia empresa en España a través de su cuenta en TikTok. Esta nueva campaña, 'No me regales flores, regálame margaritas', es la apuesta de Domino's Pizza para este San Valentín, por lo que solo estará disponible el 14 de febrero.

Si quieres optar a una de las pizzas, la empresa te incita a llevar una flor a uno de sus establecimientos y te la cambiarán por una pizza margarita, a la que podrás añadir dos ingredientes y llevarte una tarjeta personalizable para declararte. La cuestión es llenar sus locales de flores e irte con una margarita, por eso a través de sus redes sociales, han dejado claro que puede ser cualquier tipo de flor y en todos sus formatos. Es decir, puede ser natural, de plástico, de juguete o una del parque que hayas cogido de camino.

Sé el primero en ir a por tu pizza

Aunque parezca que la promoción es ilimitada y que todo el mundo puede conseguir cambiar su flor por una margarita, lo cierto es que no. Desde Domino's Pizza han querido ofrecer esa exclusividad solo a los 20 primeros que lleguen a cualquiera de sus locales en España.

Debes saber que para conseguirla deberás acudir a tu tienda más cercana dentro de su horario de apertura, por lo que será a partir de las 12:30 hasta las 00:30 horas. Todo sea porque este año, ya no es importante colgar fotos o regalar un ramo de rosas, sino declararte con una buena margarita.

A esta promoción han quedado excluidas las siguientes tiendas, según lo ha informado la empresa en su página web. En esta lista aparecen: