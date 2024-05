Dos años y ocho meses de cárcel para la mujer que robó un bebé en un hospital de Bilbao

La mujer acusada de robar un recién nacido del Hospital de Basurto de Bilbao en 2022 ha sido condenada a dos años y ocho meses de cárcel por un delito de detención ilegal de un menor. Así lo indica el fallo notificado por la Sección Primera de la Audiencia de Vizcaya en el que absuelve a la procesada del delito de abandono de menor al estimar que no ha quedado acreditado la comisión del mismo.

El tribunal acogió el pasado 14 de junio, en sesión única, el juicio contra la mujer que el 19 de octubre de 2022, haciéndose pasar por personal sanitario, se llevó a un recién nacido del Hospital de Basurto. El bebé fue hallado, finalmente, en buen estado de salud, once horas después, tras ser abandonado en el felpudo de un domicilio de Santutxu por parte de la acusada. En el juicio, la mujer pidió perdón a los padres por lo ocurrido y dijo que no era "su intención", ya que no estaba "en sus cabales".

La acusación particular pedía 7 años de cárcel para ella por detención ilegal y abandono, mientras la Fiscalía solicitaba 4 años y la defensa 9 meses. Finalmente, la Audiencia provincial de Vizcaya ha condenado a la mujer a dos años y ocho meses de cárcel a la mujer por detención ilegal de un menor y, en cambio, no aprecia delito de abandono de menor. La Audiencia le ha aplicado el atenuante de reparación parcial del daño al haber abonado la mitad de la responsabilidad civil y también el de alteración psíquica. Sin embargo, no se le ha aplicado el atenuante de confesión.

La defensa de la procesada tiene intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País (TSJPV). En declaraciones a Europa Press, ha manifestado su disconformidad con que no se haya aplicado a la encausada el atenuante de confesión, pese a que "ella se entregó y confesó absolutamente todo", así como con la pena en su conjunto.

Según el abogado, el "rango de condena" que se podía aplicar la condena oscilaba entre "año y medio y tres" y, finalmente se ha impuesto una pena de "dos años y ocho meses a una persona que no tiene antecedentes penales, cuando le tenían que haber puesto la mitad". Por ellos, ha asegurado que recurrirá la resolución judicial.