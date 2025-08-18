Cuatro detenidos en Alcalá de Henares por un presunto robo con violencia a jóvenes

La Policía Local de Alcalá de Henares detuvo este sábado a cuatro personas por un presunto delito de robo con violencia a un grupo de jóvenes en la Plaza de Cervantes. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos se produjeron en torno a las 7 horas, cuando una patrulla de la Policía Local acudió a la llamada de este grupo, quienes informaron sobre una discusión en la citada plaza. Los agentes solicitaron el apoyo de otro indicativo y se desplazaron al lugar, donde se entrevistaron con los tres jóvenes.

Estos denunciaron haber sido víctimas de un robo previamente abordados por cuatro individuos que les amenazaron con una navaja y un cinturón. El resultado fue la sustracción de un reloj inteligente. La identificación de los implicados fue rápida debido a la descripción facilitada por las víctimas. Los presuntos autores estaban todavía en las inmediaciones y se procedió a su detención por un delito de robo con violencia.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, su edil responsable, Orlena de Miguel, ha expresado su agradecimiento a la Policía Local por "la agilidad, inmediatez y profesionalidad demostradas en el desarrollo de sus funciones". Asimismo, la concejala ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, asegurando que no van "a tolerar este tipo de comportamientos delictivos" en la ciudad. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha agradecido la colaboración ciudadana que permite la intervención de la Policía Local en ocasiones similares y ha pedido alertar a las autoridades ante cualquier situación delictiva llamando al 092.