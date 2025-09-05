Eclipse lunar total este domingo en España: cómo y dónde ver la luna de sangre

Un eclipse total de Luna, también conocido como “Luna de sangre” por el tono rojizo que adopta el satélite durante el fenómeno, podrá observarse al atardecer del próximo domingo 7 de septiembre en casi toda España. Según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el evento será visible sin necesidad de ningún tipo de instrumento óptico y no entraña ningún peligro para la salud visual.

El eclipse será visible en toda la península, Baleares, Ceuta y Melilla, donde la Luna saldrá totalmente eclipsada, lo que permitirá contemplar la segunda parte de la fase total, pero no el comienzo.

La visibilidad será mejor en las zonas más orientales del país, especialmente en Baleares y Cataluña, según el IGN. Por el contrario, en las regiones más occidentales de Galicia y en las islas Canarias, sólo será posible ver la fase parcial, pues el orto lunar, cuando el satélite atraviesa el plano del horizonte, se producirá inmediatamente después del final de la totalidad.

Durante un eclipse total, la Luna atraviesa el cono de sombra de la Tierra, bloqueando la luz solar que normalmente la ilumina. Sin embargo, no desaparece por completo del cielo, sino que adquiere un tono rojizo debido a que la atmósfera terrestre desvía parte de la luz solar, filtrando las longitudes de onda azules y dejando pasar principalmente las rojas. Este fenómeno óptico es el que da lugar al apodo popular de “Luna de sangre”.

Tomando como referencia la ciudad de Madrid, el eclipse parcial comenzará a las 18:27 (hora peninsular), la fase total se iniciará a las 19:31 y alcanzará su punto máximo a las 20:11. La totalidad concluirá a las 20:53 y el eclipse parcial finalizará a las 21:56. A partir de entonces, la Luna comenzará a salir de la sombra de la Tierra y perderá su color rojizo, hasta recuperar el brillo habitual de la luna llena.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) recomienda buscar un lugar con el horizonte despejado hacia el este para disfrutar del fenómeno en su máximo esplendor. La cercanía de la Luna al horizonte al comienzo del eclipse le dará un aspecto más grande y espectacular, lo que lo convertirá en un espectáculo astronómico especialmente atractivo para el público.

A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden observarse desde una franja muy reducida de la superficie terrestre y duran apenas unos minutos, los eclipses lunares son visibles desde cualquier punto del planeta donde sea de noche y pueden durar varias horas. Además, no requieren protección ocular ni dispositivos especiales, lo que los convierte en uno de los eventos astronómicos más accesibles y populares.