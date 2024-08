España es el país europeo con más casos de mpox, 8.104 desde 2022

España es el país europeo con más personas afectadas de infección por mpox desde el inicio del brote en 2022: 8.104 casos confirmados. Le sigue Francia (con 4.272) y Reino Unido (con 3.866).

Según los datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el grueso de casos se encuentra en Madrid y Cataluña, con 2.770 casos y 2.452 desde 2022. En lo que va de año, en Madrid se han notificado 118 casos y en Cataluña solo 23. En orden descendente, le siguen Andalucía, con 997 casos totales (76 en 2024); Comunidad Valenciana, con 585 (12 este año); País Vasco, con 251 (5 en 2024); Baleares, con 241 (10 este año); Canarias, con 179 (3 en 2024); Galicia, con 130 (6 este año); Murcia, con 100 (1 nuevo en 2024); Castilla y León, con 91 (3 en 2024); Aragón, con 75 (0 este año); Castilla-La Mancha, también con 75 (6 este año); Asturias, con 61 (ninguno nuevo en 2024); Cantabria, con 36 (ninguno nuevo en 2024); Extremadura, con 34 (1 en 2024); Navarra, con 21 (0 en 2024), y, por último, La Rioja, con 6 (ninguno nuevo en 2024).

En 2024, hasta el día 8 de agosto, se han notificado un total de 264 casos de mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España.

Ante las múltiples peticiones, por parte de la Comunidad de Madrid y de otras regiones, además de la directiva del PP, la respuesta de Sanidad ha sido que los casos detectados de mpox este año en España "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" a los que se vienen teniendo desde 2022. Asimismo, señala en un comunicado, que el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox "no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente", según recoge Ep.

En este sentido, España participará el lunes en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación actual, basándose en los datos disponibles. Al día siguiente, el martes, las CCAA se reunirán en la Ponencia de Alertas para valorar las medidas que se deben poner en marha antes la nueva situación.

Mensajes contradictorios

Sanidad asegura que España cuenta con experiencia sobre las acciones que han demostrado ser "efectivas" desde el inicio del brote en 2022. "La vacunación y la vigilancia son la clave de una buena estrategia que ya ha tenido éxito en España", han apostillado. En cualquier caso, aclaran que se evaluará cualquier información nueva para determinar si es necesario "ajustar el enfoque" en la gestión de mpox.

Merece la pena recordar que la mitad de los 264 casos confirmados en 2024, el 90% no estaba vacunado. Del resto, el 10% lo hizo en el contexto actual del brote (la mayor parte en 2022 y uno este año) y el 1,6 % en la infancia. En palabras del ministerio que comanda Mónica García, "la transmisión de Mpox se mantiene y es sostenida, por lo que en cualquier momento, si no se protegen los grupos con mayor riesgo, se pueden desencadenar nuevos brotes". Por eso sorprende la actitud de calma que mantienen estos días, cuando hace una semana lanzaron un llamamiento para que los inmunizados con una primera dosis completaran su pauta de vacunación. En total, 40.610 personas están vacunadas frente al mpox en nuestro país, según el registro nacional de vacunación Regvacu, pero solo la mitad (20.900) han completado la pauta, pese a pertenecer al grupo de mayor riesgo (personas que mantienen relaciones sexuales sin protección, principalmente- pero no exclusivamente- hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres).

También se incluyen en este colectivo personas con riesgo ocupacional, como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo; así como personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, también deben vacunarse los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.

China empieza la vigilancia en aeropuertos

China ha anunciado este viernes que comenzará a examinar a las personas y los bienes que ingresan al país para detectar mpox durante los próximos seis meses. Las personas que viajan desde países donde se han producido brotes del virus, que han estado en contacto con casos de mpox o presentan síntomas deben "declararlo por iniciativa propia en la aduana al entrar al país", ha señalado la administración de aduanas de China en un comunicado.

Esta es una de las peticiónes que ya han hecho tanto la Comunidad de Madrid como los sindicatos policiales al Gobierno. La primera ha reclamado "reforzar YA el control en los aeropuertos" y, los segundos, un "protocolo" de actuación para proteger a los agentes, sobre todo los que se encuentran en la recepción de extranjeros en los aeropuertos o fronteras ante el riesgo de posibles contagios.

Ayer, un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote de mpox en África,Suecia informó de su primer caso de la nueva variante, más grave y trasmisible. La persona se contagió precisamente durante un viaje a una zona de África con un brote activo de esta cepa. Ante la situación, la OMS considera que "es probable que haya más casos importados de esta nueva cepa en Europa"