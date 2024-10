Una español en Irlanda se indigna ante los precios del alquiler

No solo pasa en España que los precios de los alquileres se han disparado. Como hemos estado viendo en los últimos años, alquilar un piso cada vez más es una odisea. A menudo vemos anuncios en internet en el que se alquila una habitación por el mismo precio por el que hace 8/9 años se alquilaba un piso, o también los requisitos son cada vez más exigentes. Pisos solo para estudiantes, para personas solas y sin mascotas son algunas de las exigencias para entrar en un piso o por una mera habitación.

En Europa también esta sucediendo esta situación. Un joven profesor que decidió partir a Irlanda nos cuenta, a través de su cuenta de TikTok, la situación que está viviendo con respecto al precio del alquiler: "competición de nóminas, entrevistas..." Cuenta que "no es como en España que si tienes el poder adquisitivo entras, sino que tienes que competir con otras personas que quieren entrar a la misma casa que tú". Afirma que los caseros te evalúan en una entrevista. Evaluación mediante preguntas como: ¿Cuál es tu salario anual?, ¿En qué trabajas? o incluso hasta te piden referencias laborales y referencias de otras viviendas, pero claro si acabas de llegar puede que no sepas ninguna de estas preguntas. Si es verdad que no en todos los lados a los que vayas te van a pedir los mismos requisitos, todo dependerá de la vivienda y del casero o entidad que te lo esté intentando alquilar.

Precios de la vivienda en Irlanda

Alexpordublin, así se hace llamar en sus redes sociales, cuenta que en cuanto a los precios "hay todo un negocio montado". Son muchos los que van de fuera hasta Irlanda y los caseros han aprovechado la situación. Cuenta que por una simple habitación con litera llegó a pagar hasta 650 euros al mes, en una casa en la que convivía hasta con 7 personas.

Luego, se empezó a informar sobre el tema de viviendas allí dando con que por habitaciones individuales se pagaba 1,000 euros, 1,200 incluso hasta 1,500 dependiendo de la zona. Tal es la situación que en la búsqueda desesperada llegó a encontrar una casa con 10 personas y 2 baños por 800 euros y lo vio como "una ganga". Cuenta que en el mejor de los casos allí, sería lo mismo que estas pagando en España por un piso compartido con 2-3 personas y una habitación grande. En el tema de las agencias afirma que no hace falta contactar con alguna, cuenta que "si te sacas un poco las castañas lo consigues" Por último, especifica que solo está enseñando "la cara fea de la moneda", una situación que nos hace valorar lo que realmente tenemos en España. Siempre estamos pensado en aquellas cosas que no tenemos y se nos olvida por completo lo que sí que tenemos.