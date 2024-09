Una española revela cuánto gana por hora trabajando de canguro en Suiza a tiempo parcial

Sara, una joven española, es parte de la creciente ola de jóvenes que han decidido dejar España para buscar mejores oportunidades laborales en otros países europeos. Con la complicada situación laboral que enfrentan muchos al terminar sus estudios, donde las oportunidades son limitadas y las condiciones, a menudo precarias, muchos optan por emigrar. Suiza se ha convertido en uno de los destinos preferidos, no solo por su estabilidad económica, sino por los salarios significativamente más altos en comparación con España.

Este fue el caso de Sara, quien decidió mudarse a Suiza en busca de un futuro más prometedor. En su primer trabajo, como babysitter, Sara gana más de 30 euros la hora, una cifra que en España sería difícil de alcanzar incluso en algunos de los empleos mejor pagados. “Trabajo en Suiza de babysitter y mientras estoy grabando este TikTok estoy cobrando más de 30 euros la hora”, cuenta Sara a través de sus redes sociales, donde comparte su experiencia como expatriada.

Al llegar a Suiza, su empleo como niñera a tiempo completo le permitió arrancar mientras buscaba otras oportunidades que le aportaran mayor estabilidad. Actualmente, aunque ha conseguido un trabajo más estable, sigue atendiendo a algunas familias de manera ocasional. “Cuando llegué, ser babysitter era mi trabajo a tiempo completo, pero lo cambié por algo más estable. Todavía tengo familias que me siguen hablando de vez en cuando para cuidarles a los niños por las noches, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. El niño está durmiendo, así que literalmente estoy tirada en el sofá leyendo mientras estoy ganando 30 francos la hora”.

La diferencia salarial entre ambos países es una de las principales razones por las que tantos jóvenes como Sara deciden probar suerte fuera de España. Muchos de ellos terminan aceptando trabajos en los que en España apenas llegarían a fin de mes, pero que en Suiza les permiten vivir con tranquilidad. “Si tenéis un trabajo y queréis compaginarlo con algo a tiempo parcial que os dé como un sueldo extra, pues muy recomendado ser babysitter en Suiza”, añade Sara en su vídeo, recomendando la página web gratuita donde ha encontrado a todas las familias con las que ha trabajado.

Los trabajos a los que puedes acceder en Suiza aunque no sepas hablar alemán

Además, la joven ha revelado otros detalles sobre la realidad de trabajar en el país helvético. En uno de sus vídeos, Sara aclara cuáles son los trabajos a los que se puede acceder sin tener conocimientos de alemán, un aspecto que preocupa a muchos expatriados al llegar.

"Los trabajos de limpieza son quizá el más común y para el que evidentemente no se necesita ningún tipo de cualificación. Probablemente sí se requiera hablar inglés", comenta Sara, subrayando que este tipo de empleo es una puerta de entrada para muchos inmigrantes que no dominan los idiomas.

Otra opción que menciona es la construcción, un sector donde la demanda de trabajadores siempre es alta. "En la obra siempre hay trabajo. Aquí en Suiza les encanta hacer obras, les encanta que todo esté perfecto", señala Sara, describiendo cómo este sector es una opción viable para quienes no dominan el alemán ni el francés, los idiomas principales en las diferentes regiones de Suiza.

"Otro trabajo bastante accesible es en bares, restaurantes y cocina, especialmente durante los meses de verano, cuando hay una gran demanda de personal", explica Sara. En particular, destaca las oportunidades en la cocina, ya que "ahí no hay interacción con clientes", lo que facilita la entrada de personas que no dominan el idioma. Además, en roles como camareros, muchas veces es suficiente con hablar inglés.

Sara también menciona las oportunidades como azafatos o azafatas en eventos. "Muchas veces solo te quieren para llevar la bandeja con las bebidas", asegura. Además, recomienda la aplicación "Coople", que ofrece trabajos puntuales para eventos.

Otra opción que destaca es el trabajo de niñeras o au pairs, donde ella misma ha acumulado mucha experiencia. "Yo he trabajado muchísimo de niñera y ha habido ocasiones en las que ni siquiera habría necesitado el inglés porque hay muchas familias españolas e italianas", explica Sara, subrayando que en muchas situaciones la barrera del idioma no es tan determinante como podría pensarse.

Por último, menciona el trabajo en tiendas de ropa como una opción más. "Yo he trabajado allí y nunca me han pedido el alemán", comenta.