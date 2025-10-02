Un joven de 18 años apuñala tres veces a su hermano de 24 mientras sus padres están fuera de casa

Un joven de 18 años se encuentra bajo custodia policial en la región francesa de Nueva Aquitania, a la espera de que los investigadores puedan dar con la clave que aclare el suceso. Lo que ocurrió en la intimidad de su domicilio familiar en Ludon-Médoc, cerca de Burdeos, sigue siendo un misterio por resolver: por qué apuñaló hasta tres veces a su propio hermano, de 24 años, en una violenta agresión que ha conmocionado a esta tranquila localidad.

De hecho, todo apunta a que una simple disputa fraternal fue el detonante de la tragedia. La discusión entre ambos fue subiendo de tono hasta que el menor de los hermanos empuñó un arma blanca y atacó al mayor. Un factor determinante en el desenlace fue la ausencia de los padres, que no se encontraban en la vivienda en ese momento, lo que impidió cualquier mediación que pudiera haber frenado la agresión.

Con todo, y a pesar de la gravedad de sus heridas, el joven de 24 años logró salir de la casa por su propio pie para buscar ayuda. Su suerte cambió gracias a la intervención de un conductor que pasaba por la zona en ese preciso instante. El hombre lo encontró malherido, le prestó auxilio y alertó de inmediato a los servicios de emergencia, cuya rápida actuación fue fundamental.

Una investigación en busca de respuestas

En este sentido, las pesquisas se centran ahora en desentrañar el móvil del ataque, ya que las primeras pruebas toxicológicas practicadas al agresor descartan el consumo de alcohol o drogas, según han adelantado desde el medio galo Lefigaro. El joven fue localizado y detenido por la gendarmería poco después del suceso y permanece en dependencias policiales para ser interrogado.

Por fortuna, el desenlace de este violento episodio familiar no ha sido fatal. Los equipos médicos que atendieron al hermano mayor han confirmado que, pese a la brutalidad del asalto, la vida de la víctima no corre peligro. Actualmente se recupera de las puñaladas recibidas en un centro hospitalario de la región.