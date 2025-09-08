Esta es la clave para perder peso que muchos subestiman: “No fatiga demasiado”

Acaba el verano y los españoles cambiamos el chip. Se pasa de la desconexión y los excesos a la rutina y al control. Para muchos el inicio de septiembre es algo similar al 1 de enero e intentan dejar atrás los malos hábitos con un cambio drástico en el día a día. El objetivo principal en muchos de los cambios no es otro que la pérdida de peso, a veces para perder lo ganado durante el verano y otras para iniciar un proceso que necesita más tiempo.

Se escoge este momento para iniciar un cambio que ya venía siendo necesario desde tiempo atrás por una cuestión de salud. Para ello, muchas veces que buscan dietas y entrenamientos milagro que incluso pueden ser peligrosos. Sin embargo, hay una actividad básica que es de gran ayuda y es tan sencilla como apta para cualquier persona. La revela y la explica el reconocido experto en fitness, que cuenta con dos millones de seguidores en TikTok, Matty Sánchez.

Esta sencilla actividad es ideal para adelgazar

El especialista desvela la clave nada más comenzar su vídeo: "Te voy a contar una de las mejores prácticas que tienes que hacer si quieres perder peso y grasa y es el caminar", afirma mientras el mismo va andando por el campo. Explica por qué es tan eficaz: "Caminando, sin darnos cuenta, podemos quemar fácilmente en una hora entre 200 y 500 calorías". Es una cantidad mucho más representativa de lo que se pueda imaginar alguien que no es experto.

Caminar diariamente es una forma accesible y efectiva de mejorar la salud Freepik

Además tiene grandes ventajas: "Es un ejercicio que no tiene ningún tipo de impacto, que podemos hacer en cualquier momento, bien sea ahora en un bosque, en la playa o donde sea". Todo son beneficios: "Encima vamos a estar generando y aumentando nuestro metabolismo para la quema de calorías". Lo positivo de que no tenga ningún impacto es lo siguiente: "Es una actividad de baja intensidad que no fatiga demasiado, así que puedes acumular muchas horas y por lo tanto, mucho gasto calórico sin que tu cuerpo se rompa ni sienta un estrés excesivo", desvela.

¿Por qué es clave el déficit calórico?

Menciona en varias ocasiones el déficit calórico y es clave pese a que en ocasiones sea desconocido: "Perder peso depende del déficit calórico, donde caminar aumentará el gasto diario de manera sostenida, sin forzar articulaciones, sin el riesgo de lesiones que puede tener un entrenamiento de alto impacto y sin necesitar un equipo especial ni un gimnasio", incide Matty Sánchez. Esta actividad tiene multitud de beneficios tanto físicos como mentales.

A nivel físico destaca lo siguiente: "Ayuda a tu metabolismo, circulación, favorece la recuperación post entrenamiento y puede reducir la inflamación sistémica. Todo esto hace que tu cuerpo esté en mejores condiciones para quemar grasa y mantener músculo", detalla. A nivel mental, es importante porque "reduce el estrés y mejora el estado de ánimo". Concluye con un mensaje de ánimo: "Disfrutar de la naturaleza y a lograr vuestro cambio físico".