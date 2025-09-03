Sanidad alerta del aumento en las ventas de productos ilegales para adelgazar

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha advertido este miércoles en un comunicado de la creciente publicidad y venta en línea de medicamentos ilegales para la pérdida de peso, una situación cada vez más común en España y en la Unión Europea.

Así, la AEMPS se ha hecho eco del aviso emitido por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés), quienes han alertado de que en los últimos meses se ha producido un fuerte aumento del número de medicamentos ilegales comercializados como agonistas del receptor GLP-1.

Estos medicamentos, como la semaglutida, la liraglutida y la tirzepatida, se usan comúnmente para la pérdida de peso y para tratar la diabetes, informa Efe.

La EMA y la HMA han recordado que estos productos, que a menudo se venden a través de sitios web fraudulentos y se promocionan en las redes sociales, no están autorizados y no cumplen las normas necesarias de calidad, seguridad, eficacia y correcta información.

"Suponen un grave riesgo para la salud pública, es posible que no contengan en absoluto el principio activo que se declara y que contengan niveles nocivos de otras sustancias", han señalado.

Así pues, según las entidades, las personas que utilizan estos productos "corren un riesgo muy elevado de fracaso del tratamiento, problemas de salud inesperados y graves interacciones peligrosas con otros medicamentos".

Concretamente, las autoridades han identificado perfiles falsos en Facebook, anuncios y listados de comercio electrónico, muchos de los cuales están alojados fuera de la Unión Europea y hacen recomendaciones falsas o llevan a cabo un uso indebido de logotipos oficiales para engañar a los consumidores.

Las medidas de control de estos proveedores ilegales incluyen la orden de retirada de productos, el bloqueo de sitios web ilegales y la colaboración transfronteriza con agentes encargados de hacer cumplir la ley y otros socios internacionales.

La EMA y la HMA han recordado que en España la venta en línea de medicamentos con receta, como es el caso de los agonistas del receptor GLP-1, es ilegal.

"Estos medicamentos deben tomarse bajo la supervisión de un profesional sanitario. Los pacientes que crean que pueden beneficiarse del tratamiento con agonistas del receptor GLP-1 deben consultarlo con un médico y no comprarlos sin receta ni en fuentes que no sean oficinas de farmacia", apostillan.

Entre las señales que pueden permitir detectar que un medicamento es ilegal, ambas organizaciones han destacado el hecho de que se venda a través de sitios web no oficiales o plataformas de redes sociales, se afirme que es superior a los tratamientos autorizados sin pruebas científicas, o no esté disponible a través de farmacias u otras estructuras del sistema nacional de salud, informa Efe.