Esta es la mejor canción para cantar bajo la ducha (y no es "Mi gran noche", de Raphael)

Cantar en la ducha no solo es divertido, sino que también tiene múltiples beneficios para la salud mental. La acústica natural del baño, con sus superficies que reverberan la voz, ayuda a que las personas se sientan más seguras y libres para expresarse.

Además, cantar activa el nervio vago, relacionado con el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

“Cantar en la ducha no sólo es una experiencia única, sino que también tiene un efecto psicológico singular en el que coexisten la seguridad, la creatividad y el alivio del estrés. El espacio cerrado, combinado con el agua corriente y la ausencia de público, proporciona un aislamiento sensorial del mundo exterior. La intimidad estimada reduce la timidez hasta el punto de que se siente la libertad, lo que permite a las personas expresarse con facilidad. La acústica también influye, ya que las superficies rígidas de la mayoría de los cuartos de baño crean una reverberación natural que realza nuestra voz, haciéndonos sonar más ricos y afinados, lo que puede suponer un pequeño estímulo para nuestro ego, explica Nilou Esmaeilpour, asesora clínica y fundadora de Lotus Therapy and Counselling..

Las investigaciones demuestran, asimismo, que cantar mientras nos duchamos también puede liberar endorfinas y dopamina, neurotransmisores asociados con el placer y la felicidad. La respiración profunda y prolongada que se realiza al cantar ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, promoviendo una sensación de calma y bienestar. Aunque no es una terapia formal, esta actividad puede ser una herramienta sencilla y efectiva para mejorar el estado emocional diario,

La mejor canción para cantar en la ducha

Sin embargo, no todas las canciones son iguales ni producen el mismo efecto. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor canción para cantar en la ducha? La empresa de mamparas de ducha Showers to You, en colaboración con expertos en análisis de audio, ha revelado los resultados de un estudio que identifica las canciones más ideales para esta actividad tan popular y terapéutica.

Utilizando la API de Spotify, los especialistas analizaron las características de audio de la lista de reproducción “Canciones para cantar en la ducha”, considerando variables como pulsaciones por minuto, bailabilidad, intensidad, volumen, acústica, densidad de vocabulario y porcentaje de palabras repetidas. El objetivo: determinar cuáles temas no solo son pegajosos, sino también beneficiosos para el estado de ánimo y la salud mental.

El top de las canciones para cantar en la ducha

Según este estudio, en primer lugar, se encuentra “Shivers” de Ed Sheeran, co-escrita y co-producida por Benny Blanco, prometido de Selena Gomez. Con una puntuación de 8,87 sobre 10, esta canción destaca por su ritmo alegre y su energía vibrante, con una puntuación energética de 86/100. Su tempo animado y su ritmo contagioso no solo invitan a cantar, sino que también ayudan a elevar los niveles de serotonina, promoviendo un estado de ánimo positivo y una sensación de confianza perfecta para comenzar el día con energía.

En segundo lugar, aparece “The Sweet Escape” de Gwen Stefani, con una puntuación de 8,80/10. Esta canción, popular desde 2006, se caracteriza por su letra muy repetitiva (92%), lo que la hace especialmente pegajosa y fácil de cantar en la ducha. Además, su tempo de 120 pulsaciones por minuto y su buena acústica realzan la voz, creando un efecto de reverberación natural que puede hacer que suene aún mejor y más afinada.

El tercer puesto lo ocupa “Dynamite” de Taio Cruz, también con 120 BPM y una puntuación de 8,69/10. Producida por Benny Blanco, esta canción destaca por su alta bailabilidad y energía, siendo ideal para levantar el ánimo y activar el cuerpo mientras cantas bajo la ducha.