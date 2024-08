Estas son 10 señales para identificar el maltrato en una pareja según la Guardia Civil

Cuando una persona maltrata a otra, es mucho más fácil de detectar si se produce en un entorno público, ya que está a la vista del resto del mundo. Sin embargo, uno de los lugares donde más difícil es de saber si una persona está sufriendo maltrato (tanto físico como psicológico) es dentro de las relaciones de pareja, ya que nadie salvo los implicados suelen tener acceso a la esfera íntima que comparten.

Una relación de pareja se establece por amor y para cuidar el uno del otro, pero cuando la persona que debería mirar por el bienestar de la otra es precisamente la que comete violaciones contra su integridad, se produce un daño emocional muy fuerte, que puede llegar a dejar traumas e inseguridades a la víctima de por vida. Aunque existe una gran concienciación en cuanto al maltrato en la pareja en la sociedad actual, no por ello deja de suceder, y ningún esfuerzo por erradicarla será en vano.

Pareja discutiendo PIXABAY

En lo que va de año, 29 mujeres han sido asesinadas por 'violencia de género' en España. Sin embargo, este dato no es más que la punta de un iceberg mucho más grande y complejo. Estas cifras solo contemplan los asesinatos, no los maltratos, y dejan fuera a las víctimas masculinas y a las parejas homosexuales. El número de ciudadanos que sufren violencia por parte de sus parejas, tanto el que se conoce como el que no, es desgraciadamente mucho más elevado.

Señales para detectar el maltrato en pareja

Existe la posibilidad de que, por confianza en que el otro miembro de la pareja vaya a cumplir con lo que se supone que son sus funciones o por miedo, sea más difícil darse cuenta de que el trato que está teniendo hacia la otra persona constituye un maltrato o podría derivar en ello en un futuro si continúa de la misma manera y se agrava la situación.

En muchas ocasiones, la escalada hasta que se da una situación de maltrato puede darse de forma paulatina, lo que puede dificultar el darse cuenta de ello. Para poder detectar los primeros signos de maltrato en pareja, la Guardia Civil ha compartido a través de X una lista con las 10 señales más comunes que se dan al principio de que este suceda, o como previos pasos al mismo.

Tu pareja te ridiculiza y te hace sentir inferior, torpe o inútil.

Te de aísla, te impide relacionarte con familiares o amistades, se pone celoso/a o provoca una pelea.

Te amenaza, humilla, grita o insulta, tanto en privado como en público.

Te hace sentir culpable, como si tú tuvieses la culpa de todo.

Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia.

Te dan miedo su mirada o sus gestos.

Te controla el dinero, la forma de vestir, revista tu teléfono móvil y las redes sociales.

Te ha agredido alguna vez físicamente.

Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad.

Amenaza con quitarte a tus hijos en caso de dejar la relación.

La Guardia Civil también recuerda que una relación de pareja sana es aquella basada en "los principios de confianza y respeto mutuos" y que, en caso de detectar que se cumplan alguna de estas 10 señales o actitudes, se debe actuar y mantener toda la precaución posible.

¿Qué hacer en caso de detectar maltrato en la pareja?

Es de vital importancia recalcar que esta clase de maltrato o violencia puede ser sufrida por cualquier personas y en cualquier tipo de relación de pareja, ya sea heterosexual, homosexual, cerrada o de otra clase. El primero paso a seguir para salir de esta situación siempre es compartirla con otras personas de confianza y pedirles ayuda. Los familiares y amigos de confianza pueden ser un gran apoyo en esta clase de situaciones.

Si se necesita ayuda porque se sospecha que se está sufriendo violencia por parte de la pareja, afortunadamente existen servicios públicos y gratuitos disponibles durante las 24 horas del día para todo aquel que lo necesite.

Teléfono 016. Presta información y asesoramiento jurídico de forma gratuita, las 24 horas del día y está disponible en 51 idiomas.

Web de prevención de la violencia de género. En en enlace https://wrap.igualdad.gob.es/recursos-vdg/search/Search.action permite localizar los recursos policiales, judiciales y de información, atención y asesoramiento más próximos en tu localidad.

Teléfono de ANAR. Si eres menor de edad y sospechas de que alguien de tu entorno está sufriendo maltrato en la pareja, puedes llamar al 900 20 20 10.

La app 'Libres'. Contiene información útil sobre cómo actuar ante una situación de maltrato.