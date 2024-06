Estas son las cosas que no debes hacer en un avión, según el personal de cabina

El avión es el medio de transporte más seguro, pero muchos temen o les supone nerviosismo subirse a uno. Existen muchas variables y fuera del control de los pasajeros, por ello, la formación que reciben los asistentes de vuelo incluye todo tipo de actuaciones ante incidentes en la cabina, accidentes y seguridad, ataques terroristas, e incluso, uno de los problemas más frecuentes, el trato con los pasajeros.

El personal tiene que tratar con aquellos pasajeros relajados que disfrutan de un viaje de desconexión, pero también con aquellos a los que les provoca nerviosismo e incertidumbre volar. Muchas veces, interfiere la duración del vuelo en la tranquilidad de los viajeros.

Para una mayor seguridad y disfrute de un vuelo, los asistentes siempre dan instrucciones previas al despegue, pero existen muchas otras normas de convivencia que pese a ser obvias, ocurren en determinados viajes.

Estas son las cosas que solo hacen los españoles en los aviones, según una azafata

Normas para un vuelo tranquilo y seguro

El miedo a volar es algo que comparten muchos viajeros. Las emociones se avivan y el nerviosismo, la ansiedad y el estrés se palpan en el ambiente. En muchas ocasiones, las palabras y los comportamientos agresivos se disparan durante el viaje, llegando incluso al contacto físico. Teniendo que intervenir el personal para reducir a los agresores y calmar la situación. Por ello, es conveniente mantener la tranquilidad y no causar revuelo, respetando los límites y siendo educado con el personal y los pasajeros.

El botón de llamada al personal se debe usar en situaciones que requieran esa atención, por ello, se solicita esperar a que pasen y hacer la petición en persona si no se trata de una urgencia.

El espacio siempre es motivo de disputa. El hecho de pagar un asiento incluye la funcionalidad de reclinarlo para tener estar más cómodo, aunque este servicio quita mucho hueco al pasajero de detrás. El personal solo puede solicitar enderezar el asiento durante el despegue, aterrizaje, servicios de comidas o por motivos de seguridad.

Asimismo, respetar el espacio ajeno y evitar quitarse los calcetinespor cuestiones de salud, higiene y seguridad. Sin bloquear pasillos,ni estirarse sobre otros asientos o poner los pies en reposabrazos o reposacabezas.

En ocasiones, se han vivido durante vuelos situaciones que superan la ficción.

El personal del vuelo tiene que limpiar la cabina tras finalizar un viaje, de hecho, es uno de los principales motivos de retrasos de embarques. La solución más rápida es mantener un ordeny dejar el espacio de la cabina o el baño como te lo has encontrado.

La impaciencia por los pasajeros es innegable a la hora del aterrizaje, y es que todos desean llegar temprano a su destino, peromientras el piloto está encendido el cinturón debe estar abrochado. Cuando el avión toca el suelo no finaliza el vuelo, por lo que hay que mantener la espera hasta que se detenga por completo y se apaguen los pilotos. Es muy peligroso estar de pie debido a las turbulencias por el aire o frenazos en pista.

Por otro lado, fumar en lugares cerrados es algo que ya no está a la orden del día, todos conocemos los espacios en los que está permitido y en los que no. Fumar en un avión es peligroso y está prohibido, no solo por el riesgo de incendio, sino por la salud del resto de pasajeros y el humo que puede interferir en las válvulas de presurización de la cabina.

Otro tema que destacan los asistentes de vuelo esla bebida en exceso que puede desembocar en comportamientos molestos. Cuando esto ocurre, la solución es negarse a servir más alcohol a aquellos que no se sepan comportar o respetar las normativas. El nivel de oxígeno en las cabinas presurizadas hace que la sensación de mareo al consumir alcohol varíe, apareciendo mucho antes.