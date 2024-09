Estas son las infracciones que quitan más puntos del carnet de conducir

El sistema de puntos del carné de conducir en España es una herramienta fundamental para promover la seguridad vial y fomentar el respeto por las normas de tráfico. Introducido en 2006, este sistema asigna una cantidad inicial de puntos a cada conductor, que van disminuyendo a medida que se cometen infracciones. Si un conductor pierde todos sus puntos, su carné es retirado, lo que implica que debe pasar por un proceso de recuperación de puntos o enfrentarse a una posible revocación del permiso de conducir.

Así, cada conductor inicia con 12 puntos cuando obtiene su permiso de conducir, aunque los conductores noveles (aquellos que llevan menos de tres años con el carné) empiezan con 8 puntos. Con el tiempo, si el conductor no comete infracciones, su saldo de puntos puede aumentar hasta un máximo de 15 puntos. Por cada infracción cometida, se pierden puntos en función de la gravedad de la misma. Estas infracciones están clasificadas en leves, graves y muy graves, y la pérdida de puntos varía entre 2 y 6 puntos por infracción.

Las infracciones que más puntos restan en el carné

Entre las infracciones más habituales que provocan la pérdida de puntos en el carné de conducir se destacan el exceso de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad, usar el móvil al volante, y dar positivo en alcoholemia, etc. No obstante, existen otras infracciones que, aunque menos comunes, pueden ser igual de graves o más. Estas incluyen la conducción bajo los efectos de drogas, realizar maniobras peligrosas, o utilizar dispositivos ilegales para evitar controles de velocidad

Se restan tres puntos del carné por realizar un cambio de sentido en lugares donde no está permitido, así como por usar el teléfono móvil sin manos libres, auriculares o sistema de navegación adecuado. La pérdida aumenta a cuatro puntos si no se respeta la distancia de seguridad, no se utiliza el cinturón de seguridad o los sistemas de protección infantil, se da marcha atrás en autopistas, se adelanta de forma indebida o se pone en peligro a ciclistas. Además, no respetar señales de stop, ceda el paso o semáforos en rojo también conlleva una sanción de cuatro puntos.

En cuanto las infracciones más graves que implican la pérdida de seis puntos en el carné se menciona: conducir bajo los efectos de las drogas, conducir en sentido contrario o por carriles prohibidos, negarse a someterse a un test de alcoholemia o drogas, conducir de forma temeraria o participar en carreras ilegales, llevar en el coche dispositivos de inhibición de radares o alterar el tacómetro o el limitador de velocidad, entre otros.

Cómo recuperar puntos en el carné de conducir

Según la OCU, para recuperar puntos del carné de conducir en España, la opción más sencilla es esperar sin cometer infracciones. Si durante dos años no se comete ninguna infracción que conlleve la pérdida de puntos (o tres años en el caso de infracciones muy graves), el saldo de puntos se recupera automáticamente hasta un máximo de 12 puntos. Esta es una forma gradual de recompensar una conducción segura y respetuosa con las normas.

Si se desea recuperar puntos de forma más rápida, es posible realizar un curso de sensibilización y reeducación vial en un centro autorizado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Estos cursos permiten recuperar hasta 6 puntos y tienen una duración de 12 horas. Sin embargo, si se han perdido todos los puntos, el carné es retirado y para recuperarlo se requiere realizar un curso más extenso de 24 horas, seguido de un examen teórico en la Jefatura de Tráfico. En este caso, el conductor no podrá conducir durante 6 meses (o 12 meses si es reincidente).