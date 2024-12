Este prestigioso mecánico explica por qué no debes comprar un coche de segunda mano con este problema

Cada vez son más las personas que terminan acudiendo al mercado de segunda mano para adquirir un vehículo. El precio de los coches nuevos se ha disparado en los últimos años, lo que ha provocado un crecimiento de la demanda de coches usados. A pesar de que la compra de estos vehículos puede suponer un gran ahorro inicial, también puede acarrear una serie de riesgos si no se inspecciona correctamente el vehículo antes de cerrar la compra.

Lo que en principio ves como una gran oportunidad económica, puede finalmente suponer una gran pérdida de dinero si no eliges bien el coche de segunda mano que te vas a comprar. Para no meter la pata, debes revisar al detalle el vehículo que finalmente decidas escoger, ya que puede contar con algún problema que a simple vista no se aprecia, pero que puede terminar costándote muy caro.

Coche de segunda mano istock

Si estás pensando en comprar un vehículo usado, no puedes perderte este gran consejo de Scotty Kilmer, un prestigioso mecánico de coches que cuenta ya con más de seis millones de seguidores en redes sociales. El estadounidense explica en uno de sus vídeos qué es lo que debes revisar cuando vayas a comprar un coche de segunda mano.

La advertencia de este mecánico: cuidado con este detalle al comprar un coche usado

El estadounidense Scotty Kilmer cuenta con una gran reputación en el sector de los automóviles. Sus más de cincuenta años de experiencia como mecánico, también le han servido para hacerse muy popular en redes sociales. En su canal de YouTube cuenta con 6,4 millones de suscriptores, y los vídeos donde Kilmer da consejos sobre mecánica y coches tienen ya más de dos mil millones de reproducciones. El estadounidense es una auténtica referencia en el sector, por ello sus consejos son tan seguidos en redes.

En una de sus últimos vídeos en YouTube, el famoso mecánico americano no ha dudado en advertir a sus seguidores del riesgo que puede suponer comprar un coche de segunda mano con fallos en la transmisión automática. Scotty Kilmer ha querido destacar la importancia que tiene revisar este pequeño detalle a la hora de comprar un coche usado, ya que se trata de un problema que puede terminar saliendo muy caro. Según el prestigioso experto, sus reparaciones pueden deberse a varios motivos y pueden llegar a alcanzar hasta los 6.000 euros.

En algunos casos, el fallo puede deberse simplemente a la, un problema que tiene fácil solución y que no supone un gran desembolso de dinero. Sin embargo, si el fallo está relacionado con un, o si hubiera que; el coste de la reparación sería mucho mayor. Para comprobar si el coche que vas a comprar tiene este problema, debes “pisar el acelerador con el coche en marcha”. Scotty Kilmer ha explicado que. El prestigioso mecánico estadounidense también ha recomendado analizar a fondo el historial de mantenimiento del coche. De esta forma puedes asegurarte de que el vehículo ha recibido todos los cuidados necesarios.