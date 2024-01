Estrategias efectivas para vencer la apatía y recuperar la motivación

Todos hemos experimentado esos días en los que simplemente no tenemos ganas de hacer nada. Nos sentimos atrapados, apáticos y completamente desmotivados. Sin embargo, la vida sigue y las responsabilidades no desaparecen solo porque no estemos de humor. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en esta situación? Cuando nos sentimos físicamente cansados, basta con que paremos la actividad y busquemos un lugar cómodo y tranquilo donde descansar; sin embargo, cuando el cansancio es emocional, la situación se vuelve un poco más complicada:

Cómo superar el bajón

Por el mismo principio que se esconde detrás de los éxitos de la terapia cognitivo-conductual, cuando las emociones son lo suficiente fuertes, pueden alterar nuestra realidad… o al menos, nos hacen ver las cosas de una manera que no es real. Pero el hecho de que no queramos hacer algo, no significa necesariamente que no podamos hacerlo. Aquí es donde las estrategias para vencer la apatía, para mantener la disciplina y para recuperar la motivación entran en juego:

Bajón anímico, cansancio, somnolencia: tienes astenia otoñal

1. Análisis objetivo de la situación

En primer lugar, es esencial analizar nuestra situación de manera objetiva. Esto implica reflexionar sobre nuestro presente, visualizar a dónde queremos llegar y reconocer los obstáculos que nos están impidiendo avanzar. Utilizar un cuaderno para este propósito puede ser una herramienta muy valiosa. No solo nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, sino que también nos permite identificar si nuestras acciones y rutinas actuales están alineadas con lo que verdaderamente valoramos y necesitamos.

2. Encontrar tu propósito

En segundo lugar, debemos encontrar un objetivo que justifique el sacrificio. Cuando nos proponemos metas a largo plazo, es poco realista esperar mantener un alto nivel de motivación en todo momento. Por ello, es crucial identificar un objetivo ulterior que sea lo suficientemente significativo para sostener nuestra disciplina incluso en los momentos más difíciles.

3. Trazar una hoja de ruta

Una vez establecido este objetivo, el siguiente paso es trazar una hoja de ruta. Esta debe consistir en metas a corto plazo que sean alcanzables y que nos acerquen paso a paso a nuestro objetivo a largo plazo. Cada pequeño logro nos motivará a seguir adelante y nos proporcionará un sentido de satisfacción y progreso.

4. Mantén el equilibrio

Por último, es sumamente importante lograr un equilibrio entre la vida personal y profesional para mantener una motivación saludable. El estrés y el agotamiento pueden surgir cuando nos enfocamos demasiado en una de estas áreas en detrimento de la otra. Dedicar tiempo a actividades personales que nos proporcionen satisfacción y alegría puede ayudarnos a evitar el agotamiento y a mantener nuestra motivación. Pero lo más importante es, como no, incluir ejercicio físico en nuestra rutina.

Productividad laboral

5. La disciplina es el camino

La disciplina es un componente clave de este equilibrio. Establecer y mantener una rutina diaria que incluya tanto tiempo para el trabajo como para actividades personales puede ayudarnos a mantenernos enfocados y motivados. Además, cuando nos adherimos a esta rutina, es importante reconocer y premiarnos por nuestro esfuerzo y dedicación. Ya sea que esto signifique dedicar tiempo a una afición favorita al final del día, disfrutar de una comida especial o simplemente tomar un momento para relajarse, estos pequeños premios pueden tener un gran impacto en nuestra motivación general.