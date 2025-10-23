Estupor por el llamativo cartel que ha colgado una universidad en los pasillos: "No se atiende a padres"

Un cartel colocado en la Universidad de Granada con el mensaje “No atendemos a padres” ha provocado debate entre la comunidad universitaria y en redes sociales. La advertencia, instalada en el Vicedecanato de Prácticas, informa de que cualquier gestión administrativa debe ser realizada directamente por los estudiantes, dado que todos ellos son mayores de edad.

Según la universidad, el objetivo de esta medida es fomentar la autonomía y la responsabilidad de los alumnos en la etapa universitaria. El vicedecano de Prácticas, Pedro Valdivia, explicó que la iniciativa busca “fomentar la autonomía, la responsabilidad y las competencias del alumnado”, recordando que la ley impide a la institución facilitar información personal de mayores de edad a terceros, incluidos los padres.

El propio Valdivia señaló que la decisión se tomó ante la alta afluencia de progenitores que acompañaban a sus hijos para realizar gestiones relacionadas con las prácticas. “Los estudiantes ya son mayores de edad y deben resolver sus asuntos por sí mismos”, indicó.

Reacciones entre apoyo y críticas

El mensaje del cartel se ha hecho viral, generando reacciones encontradas. Muchos usuarios y estudiantes han respaldado la medida, considerándola necesaria para reforzar la independencia de los jóvenes. “Ya son mayorcitos para defenderse”, afirmaba un estudiante entrevistado por Antena 3, mientras otros opinaban que “no tiene sentido que los padres acudan a gestionar exámenes o tutorías”.

Sin embargo, algunos consideran precipitada la decisión y argumentan que muchos jóvenes carecen todavía de la madurez suficiente para enfrentarse solos a ciertos trámites. Pese a la polémica, la universidad sostiene que la etapa escolar “ha terminado” y que los alumnos deben prepararse para asumir sus responsabilidades académicas y personales con plena independencia.