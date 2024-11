Fallece un senderista en el Pirineo como consecuencia de una parada cardiorespiratoria

Tras un aviso a la central de emergencias, la Guardia Civil de Huesca desplegó sus efectivos para atender a un senderista que, en la zona del Pico Castillo d´Acher (T.M. Hecho), sufría una parada cardiorespiratoria.

Inmediatamente, se activó GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue atendido in situ por el personal sanitario, que no pudo estabilizar a la citada persona, que presentaba signos no compatibles con la vida. El cuerpo fue trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Jaca, donde se transfirió a los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Comarcal de Jaca.Se trata de un varón de 63 años y vecino de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).