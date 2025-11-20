Una fallecida en un accidente de tráfico en Navarra

Esta tarde se ha producido un accidente grave en la carretera NA-121-A, punto kilométrico 68,3, en el término municipal de Vera (Navarra). En el siniestro se han visto implicados cuatro vehículos. Una mujer ha fallecido y dos personas han resultado heridas leves siendo atendidas por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Hasta el punto Guardia Civil ha movilizado varias patrullas de la Guardia Civil y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, que se han hecho cargo de la investigación del siniestro y la regulación de la circulación en la zona.

También han colaborado en la atención del siniestro Bomberos Oronoz. Equipo Médico SVA SOS Deiak, Ambulancisa SVB SOS Deiak. Bomberos Irún SOS Deiak. Recursos de Navarra y de Guipuzcoa