«Si Francisco es capaz de ejercer el Papado a ‘full’, no renunciará»

El martes cogió un avión y se plantó en Roma. «Estaba muy muy preocupado porque las noticias que me llegaban no eran muy alentadoras». Hoy el escritor y periodista Austen Ivereigh, conocido por sus libros sobre y con el Papa Francisco, se muestra más confiado en su recuperación de un bache de salud, que coincide justo con la publicación en Italia de «Lo primero es pertenecer a Dios» (Sal Terrae), una guía espiritual basada en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, bañados por el magisterio de Jorge Mario Bergoglio.

¿Cómo cree que se encuentra realmente el Papa?

Parece que se está recuperando muy despacio. Se están enfatizando en una ligera mejoría, y creo que ese matiz es importante, porque hay que interpretarlo como un proceso a largo plazo. Ya estamos fuera de la emergencia, por lo que hay mejor preocupación en ese sentido, pero teniendo en cuenta que se trata de una neumonía bilateral y de una bronquitis, es un diagnóstico grave que va a requerir tiempo para que se recupere.

¿Eso puede colmar la paciencia de un Pontífice tan inquieto como Francisco?

Es un hombre inquieto, en el sentido de que tiene el deseo siempre de salir, de encontrarse con las personas, de ser misionero. Pero al mismo tiempo, San Ignacio dice que los jesuitas deberían ser muy humildes y obedientes. Eso aplicado al consejo médico, ha sido bastante obediente ante cualquier dolencia que ha atravesado. Estoy convencido de que estará sereno y tranquilo, no será mal paciente.

A la luz de su nuevo libro, ¿cómo cree que estará viviendo espiritualmente este trance?

Con docilidad, porque en el fondo tiene una perspectiva mística, consciente de que lo fundamental es la voluntad de Dios. Así se refleja cuando el otro día bromeó con Giorgia Meloni en su visita al hospital sobre los rumores y las «fake news» sobre su muerte inminente y los deseos de algunos para que esto ocurriera, y cuando dijo textualmente que «el Señor de la mies quiere que siga aquí».

¿Eso también puede entenderse como su deseo de no renunciar al Papado?

Si él es capaz de ejercer el ministerio petrino a «full», al cien por cien, seguirá adelante. No le importa si está débil, en una silla de ruedas o envejecido. La fragilidad en sí misma no la vive como un obstáculo, porque entiende que su servicio es una entrega completa. Y no hay que olvidar que Francisco, como así lo ha expresado en múltiples ocasiones, concibe el papado «ad vitam».

Entonces, ¿habrá dimisión «pasado mañana»?

No, inminente no. Creo que va a depender mucho del pronóstico que su equipo médico le presente a largo plazo, cuando haya superado esta crisis y se tenga una valoración completa de cómo puede influir su condición pulmonar a futuro, esto es, si plantea un proceso degenerativo que certifique que resulta imposible ejercer su misión. Es cierto que, después de la decisión de Benedicto XVI, renunciar ya no es algo que se valore como imposible.

¿Puede convertirse este parón en unos ejercicios espirituales impuestos?

Totalmente, aunque solo sea porque la primera virtud que se plantea en cualquier tanda es la humidad, o lo que es lo mismo, no puedo controlar todo en mi vida y debo aceptar mi debilidad, mis límites. Él mismo fue ejemplo de humildad cuando aceptó ser elegido Papa en el cónclave, puesto que puedo garantizar que ni lo había buscado ni esperado.

En estas últimas horas, dos curiales han denunciado la existencia de «cuervos» que buscan sacar tajada de la enfermedad del Papa. ¿Sabe quienes son estos pájaros?

Seguro que existen, pero no podría ponerles nombre. Eso sí, puedo garantizar que mis amigos que trabajan en la Curia son personas honestas que sirven al Papa y a la Iglesia. En toda organización hay, siempre hay «cuervos», pero en cambio puedo subrayar que en estos doce años se ha ido configurando un equipo de trabajo en el Vaticano muy alineado con Francisco. Veo una curia mucho más servicial, más humilde, al servicio de la Iglesia, menos prepotente, menos rígida. Este cambio cultural es notable y se ha logrado en relativamente poco tiempo. Y no lo digo solo yo, sino muchos de los obispos cuando vienen a realizar cualquier gestión, que destacan que se respira más hospitalidad. Ahí es donde se ven los frutos de la reforma de este Papa.