El «free tour» para avivar el cepillo del IRPF de la Iglesia

La Conferencia Episcopal lanza su particular servicio de autobuses interurbanos: «Línea 105 Xtantos». Es el punto de partida de la campaña de sensibilización con la que la Iglesia busca explicar a qué destina los 382,4 millones que ha recibido este año a través de esa casilla 105 que marcan los ciudadanos en su declaración de la renta para que parte de sus impuestos se destine a la institución. ¿El objetivo? Lograr sumar más equis a su favor, que superen los nueve millones de contribuyentes actuales. Y es que la recaudación a través de la declaración supone de media el 21% de los ingresos de las diócesis.

Después del viaje en autocar que organizaron el año pasado a modo de «reality» con un grupo de personas no creyentes para mostrarles a qué se dedica el dinero de este particular «cepillo», en esta ocasión se llevarán a cabo sesenta rutas de proximidad entre abril y junio a modo de «free tour» en las diferentes diócesis españolas por parroquias, colegios, obras sociales y demás espacios católicos.

Como avanzadilla, la Archidiócesis de Valladolid puso en marcha esta «Línea 105» el pasado más de febrero. Un grupo de quince voluntarios conoció cómo se vive la fe en una iglesia de Villarmentero, en plena España vaciada o los pisos de acogida para migrantes irregulares coordinados por la Merced Migraciones, entre otros destinos. Tras esta experiencia piloto, si antes de visitar los lugares solo tres de los quince habían marcado la casilla en favor de la Iglesia, en un sondeo posterior catorce confirman que lo harán en esta edición. «No sabía que la Iglesia ayudara en tantos sitios y a través de tantos tipos de ayudas a diferentes colectivos», reconoce Elsa Nin, una de las participantes. Una impresión que corrobora Evangelina Pinilla: «Desde ahora, me he propuesto además ir a preguntar cómo puedo colaborar un poquito con ellos, porque la verdad es que me ha llegado».

«Gracias a todos los que forman esta familia de Xtantos con un sencillo gesto en su declaración, vamos a seguir tejiendo lazos y vamos a poder llevar la luz del Evangelio a toda la sociedad», expuso Vicente Rebollo, obispo de Tarazona y responsable la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia. A partir de ahí, puso en valor «esa presencia casi invisible y cotidiana que permite hacer realidad el compromiso social de la Iglesia».

«No podemos olvidar que es mucha más gente la que marca la X de la Iglesia que la que va a misa cada domingo», reconoció Rebollo, que hizo hincapié en el esfuerzo de «transparencia» que se está llevando a cabo en materia económica para mostrar que «merece la pena confiar en nosotros». «Aquí nadie reparte beneficios, sino generosidad, y oportunidades para la vida», apostilló el prelado.

«La Iglesia está cerca de ti y tiene impacto en tu vida, aunque en muchas ocasiones no lo veas», incidió, por su parte, José María Albalad, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Además, dejó caer que, «frente a la imagen de esa Iglesia opaca y pedigüeña que muchas veces circula en la escena mediática, ahora abre sus puertas, no sólo con la información y la documentación que se presenta, sino con una realidad que no está cocinada».

Reparación de abusos

Preguntados por la posibilidad de que parte de la recaudación a través del IRPF se utilice para reparar a las víctimas de pederastia, Albalad precisó que «no está previsto ese dinero para ese fin». En esta misma línea, el obispo de Tarazona ratificó la apuesta eclesial por reparar de manera integral a las víctimas, incluyendo la parte económica. Eso sí, precisó que cualquier indemnización debe ser responsabilidad, en primer lugar, del agresor, y, subsidiariamente, de la institución eclesial a la que pertenezca. «Es el camino que se va a proceder, siempre buscando el bien de la víctima», enfatizó.