Sanidad retira de inmediato varios productos para tratar heridas por riesgo de infección

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado este miércoles de la retirada del mercado de varios productos de la marca MediHoney debido a fallos en su envasado que podrían comprometer la esterilidad, lo que conllevaría un riesgo de infección a los pacientes.

Entre los productos afectados se encuentran el gel para heridas, la miel médica, los apósitos estériles para quemaduras, Medihoney Hcs y láminas de gel Medihoney. Todos ellos están indicados para el manejo de heridas agudas y crónicas, sitios de injerto de donantes y receptores, heridas con escasa o nula exudación, úlceras de pierna/pie y úlceras por presión, primeros auxilios generales y quemaduras superficiales y de segundo grado.

Según informa la AEMPS, en España, la empresa distribuidora, Prim S.A., ya está enviando una nota de aviso dirigida a otros distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informar sobre problema detectado y las acciones que deben seguirse.

La alerta fue comunicada a la AEMPS por la fabricante canadiense Derma Sciences, que identificó varios fallos de calidad en el envasado, como el sellado inadecuado de los envases de barrera estéril, la falta de protección adecuada del producto en las cajas de envío durante el transporte y un fallo en el tapón de rosca del tubo, factores que pueden alterar la esterilidad del producto.

Todos los productos afectados

Gel para heridas Medihoney, referencias 391 y 395

Miel médica Medihoney, referencia 398

Hidrogel Medihoney, referencias 780, 781, 782 y 783

Apósito estéril para quemaduras Medihoney Hcs, referencias 784 y 785

Medihoney Hcs, referencia 787

Lámina de gel Medihoney, referencia 799

La Agencia ha establececido una serie de recomendaciones de cómo actuar dirigidas a distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes. En el caso de estos últimos, si disponen en casa de productos Medihoney para heridas y quemaduras, deban dejar de utilizarlos de inmediato y deséchelos. Si el tratamiento iniciado con estos productos ya ha sido iniciado, se aconseja ponerse consultar con un profesional sanitario.