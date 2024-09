La nostálgica experiencia de disfrutar de un vaso de leche con galletas ya no tiene por qué ser motivo de remordimiento. Carrefour tiene entre sus estantes una opción saludable que permite seguir disfrutando de esta merienda típica sin comprometer nuestra salud.

Se trata de las galletas ecológicas de espelta y canela de la marca La receta de Emilia de Biodarma. Una alternativa saludable a las convencionales sin azúcares añadidos, ni lactosa, ni edulcorantes, ni aceite de palma ni aditivos. Sus únicos ingredientes son: Harina integral de Espelta, bebida de avena, aceite de oliva virgen extra, dátil, fibra de avena, canela y gasificante: bicarbonato sódico y aromas naturales. Además, es una opción vegana.

Las galletas saludables sí existen y están a la venta en Carrefour La Receta de Emilia

¿Dónde se pueden comprar?

Estas galletas se pueden encontrar en el pasillo 'Bio' de Carrefour a 3.95 euros o en la página web Biodarma.com con un 20% de descuento a un precio de 3.06 euros. También están disponibles en algunos herbolarios.

¿Existen las galletas saludables?

Sí, es posible encontrar galletas saludables, pero es importante que se preparen en casa con ingredientes de buena calidad o que se compren en el supermercado asegurándose de que sus ingredientes sean saludables. Actualmente, las opciones realmente nutritivas suelen ser más caras y no siempre están al alcance de todos.

Por eso, una buena estrategia tanto para la economía como para la salud es disfrutar de las galletas de vez en cuando. Aunque sean más nutritivas, no deben sustituir alimentos como la fruta en tu dieta. Por ejemplo, si reemplazas una comida de leche con galletas en lugar de fruta, estás perdiendo los beneficios nutricionales de la fruta. La clave está en mantener un equilibrio y consumir las galletas como una opción ocasional, sin desplazar alimentos más saludables en tu dieta diaria.

Cómo hacer galletas saludables en casa

Aunque hacer galletas en casa puede parecer una opción más saludable, esto no garantiza que lo sean si no se eligen los ingredientes adecuados. Casero no es sinónimo de saludable. Si seguimos utilizando ingredientes como harinas refinadas, azúcares procesados o grasas poco saludables, el resultado será tan perjudicial para la salud como las galletas comerciales.

Para que realmente sean opciones sanas, es fundamental optar por ingredientes de calidad, como harinas integrales, endulzantes naturales y grasas saludables. Por ejemplo, el uso de quinoa, chía o avena en lugar de harinas refinadas, y el reemplazo del azúcar por dátiles o fruta, puede marcar la diferencia. Así que, aunque hacer galletas en casa te da control sobre los ingredientes, solo serán saludables si estos también lo son.

Para aquellas personas que la opción de supermercado no les llega a convencer del todo, las galletas de avena y plátano caseras son una elección saludable, práctica y muy rápida de preparar.

Ingredientes:

2 plátanos grandes y bien maduros.

2 tazas de copos de avena finos.

Chips de chocolate.

Una pizca de canela.

Una pizca de sal.

Preparación:

Precalienta el horno a 180 grados y forra una bandeja de horno con papel vegetal. A continuación, pela los plátanos y colócalos en un bol. Puedes machacarlos con un tenedor hasta obtener un puré suave. Añade copos de avena, tanto los enteros como los triturados, junto con la sal (y un poco de canela opcional). Con ayuda de dos cucharas, forma bolitas, aplástalas un poco y colócalas sobre el papel vegetal en la bandeja de horno. Decora con chips de chocolate. Y finalmente, hornea durante aproximadamente 14-15 minutos, o hasta que los bordes de las galletas comiencen a dorarse. La idea es que el exterior este crujiente pero por dentro blanditas.