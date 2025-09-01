Una ganadera alucina con lo que están haciendo algunos animalistas en zonas calcinadas por los incendios

Una ganadera con más de 400.000 suscriptores ha compartido en redes sociales su estupefacción ante lo que, califica, es algo que habrá nacido "sin mala intención". Nazaret Martín Calvo es pastora, y en su canal de YouTube comparte habitualmente sus opiniones en torno a las políticas forestales de España.

Cuida de sus ovejas en Torre de Don Miguel, un pequeño pueblo de 476 habitantes en Cáceres del que además es alcaldesa. Aunque en esta ocasión, sus comentarios se han dirigido a los animalistas que, como ella, se han visto consternados por la grave oleada de incendios forestales que ha sufrido España este verano.

Nazaret Martín cuenta a cámara que hay muchas personas intentando hacer cosas "para ayudar a los animales salvajes, y eso está bien", pero "voluntarios del Partido Animalista, de PACMA" la "han liado". "No me voy a meter mucho con ellos porque creo que no lo han hecho con mala intención, pero por lo que han hecho sé que van a morir muchos animales salvajes", lamenta.

La ganadera youtuber cuenta que ha tenido noticia de que voluntarios de PACMA han comprado "un montón de sacos de pienso y de frutas y sandías y han ido a zonas calcinadas, han rajado el saco y lo han vaciado entero en el mismo sitio". "Han tirado montones de comida en el bosque calcinado. Y pensaremos: qué bien".

"Eso es lo que le va a pasar a los animales salvajes"

Pero, ¿qué efecto tiene esta acción, según Martín? "El animal salvaje que pase por ahí y vea el montón de pienso se lo comerá. Es un error. ¿Qué le pasa a una oveja, a una vaca o a una cabra que está en extensivo y ha comido hierba y pasto toda su vida y de repente ve un saco y tiene hambre? Que revienta".

"Y si no revienta, va a tener unas diarreas que van a deshidratar al animal y se lo van a cargar. Si no tienen agua alrededor, peor todavía. Eso es lo que le va a pasar a los animales salvajes", denuncia.

Nazaret Martín también cuenta que otra opción es que muchos animales salvajes directamente ignoren la comida, al no haber visto nunca el pienso. Pero también critica que esto es fruto de la "falta de entendimiento" entre animalistas y ganaderos. "Hay que acabar con los prejuicios, esto es por la falta de comunicación, por no hablar".

"También hay muchos ganaderos con prejuicios con los animalistas", reconoce, "pero hay que quitarse los prejuicios". "Cuando una oveja está para ser destetada, los ganaderos la vamos acostumbrando al pienso para que luego no se pegue atracones", insiste.

En su vídeo, Nazaret Martín explica que la acción de los animalistas "ha ido con buenas intenciones", pero es que "encima han puesto que para que luego digan que dónde están los animalistas, con recochineo". "Las cosas se tienen que hacer con cabeza, no para dar a nadie en las narices". "En algunos sitios sí que lo han hecho: en vez de comprar pienso han comprado un camión con alpacas de heno. Si alguien quiere lanzar esta iniciativa yo pongo dinero. Pero es que los ganaderos siempre somos luego los malos", apostilla.

El pasado jueves se supo que varios equipos de voluntarios de PACMA estaban llevando a cabo recogidas y repartos de alimentos destinados a ayudar y alimentar a los animales afectados por los incendios en Castilla y León. En un comunicado, la organización explicaba que el objetivo es "proporcionar comida y agua a los animales salvajes o perdidos que sufren las consecuencias del fuego para que puedan sobrevivir, y repartir la ayuda en las áreas afectadas tan pronto vayan siendo accesibles".

En ese momento, según recogía Europa Press, la organización política había dispensado "más de dos toneladas de pienso, frutas, verdura y heno por la montaña leonesa y palentina". En ese sentido, Nazaret Martín explica que el heno no hace daño, ya que es como hierba, y no pasa nada porque el venado la consuma. PACMA también recogerá alimentos este lunes de 18:00 a 20:30 horas en el Palacio de Deportes de León.