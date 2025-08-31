Rueda critica la respuesta del Gobierno central a los incendios y acusa al BNG de “oportunismo político”

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha cargado este domingo contra la gestión del Gobierno central en la ola de incendios que arrasó Galicia este verano, reprochándole falta de rapidez en la aportación de medios y lentitud en la tramitación de las ayudas.

Durante el acto de apertura del curso político del PP en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Rueda criticó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por “parar las vacaciones un día para manifestarse contra unos fuegos que no vio ni de lejos”, en contraste con la actitud del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, quien, según destacó, “los ha sufrido en primera persona” y se acercó a escuchar a los vecinos.

Rueda agradeció el apoyo de la ciudadanía en un acto que calificó de “vuelta a la normalidad” tras semanas de emergencia, en las que, dijo, “tenía ganas de sacarse el chaleco amarillo” y dejar atrás la barba que se dejó durante los días más duros de la crisis.

Asimismo, recordó la labor de los alcaldes de Ourense, “de todos los colores políticos”, y subrayó la solidaridad recibida desde fuera de Galicia, donde “no hizo falta ni mandar por escrito las necesidades” para obtener ayuda, a diferencia del Gobierno central que, señaló, tardó en reaccionar.

El dirigente gallego elogió la labor de los servicios de extinción, técnicos, voluntarios y vecinos que colaboraron con “unidad y coordinación” en los momentos más críticos. Reconoció también el trabajo de los efectivos estatales, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército, aunque deslizó que “los dejaron venir tarde”, lo que a su juicio evidencia que “no todos los que tenían que dirigirlos lo hicieron como deberían”.

En su intervención, el presidente gallego reclamó al Ejecutivo central la misma “celeridad” que la Xunta ha mostrado en la aprobación de ayudas a los afectados. “Los gobiernos deben estar al lado de los ciudadanos, no para mandar tuits ni para convertir los incendios en una oportunidad de quemar al adversario”, afirmó.

Oportunismo del BNG

Rueda dedicó también duras palabras al BNG, al que acusó de “oportunismo político” por organizar protestas contra la gestión del PP durante los incendios, mientras, denunció, “no promovió ni una sola manifestación contra la corrupción del Gobierno central ni para reclamar el envío de medios con urgencia”.

Aunque reconoció que “fallos claro que los hubo”, señaló que se trató de una situación “sin precedentes, con fuegos que nunca habíamos visto en Galicia”. En este sentido, señaló que “ya habrá tiempo de depurar responsabilidades”, pero insistió en que el momento actual exige unidad y apoyo a los afectados.