«La gripe mata a más gente al año que la Mpox y no se genera tanta alarma»

De nuevo a vueltas con el virus de la Mpox (antes viruela del mono) después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la alerta sanitaria internacional por el pico de contagios detectado en África, cabe preguntarse, sin sensacionalismo ni exageración, hasta qué punto supone una amenaza real este brote para el resto del mundo. Nos citamos con Cristina Veintimilla, médico del Servicio de Microbiología Clínica y de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, para poner negro sobre blanco sobre este asunto.

¿Cuál es la diferencia entre la actual emergencia sanitaria de Mpox y la declarada en 2022?

En la epidemia de 2022, los casos eran todos ocasionados por la variante 2 subtipo b, la cual provocaba unas lesiones más localizadas y de menor gravedad. De lo que estamos hablando ahora es de la variante 1 subtipo b, la cual es mucho más virulenta. En este caso, la 1b ha sufrido una mutación que la hace más transmisible y virulenta en pacientes vulnerables como los niños o inmunodeprimidos. La mortalidad en la en la variante 1 llega al 10%, mientras que en el caso de la 2, se situaba en el 4%.

Entonces, ¿estamos hablando de una cepa nueva o ya existía con anterioridad esta variante solo que ahora es la que más se contagia?

Siempre han existido dos variantes, la 1 y la 2, y el subtipo de cada una, a y b. Lo que es nuevo es la mutación del subtipo 1b, que al ser algo puntual no obliga a considerarla como una variante distinta ni a ponerle un nombre determinado para identificarla.

¿Cómo y por qué se ha producido esta mutación en la letal variante 1b?

Se trata de una deleción en el gen C3L, es decir el cambio de un gen por otro o una alteración en alguna parte de ese gen. El porqué no se sabe, pero todos los virus, no solo el de la Mpox, por desgracia, están constantemente mutando. Ocurre con la covid como hemos visto, con el VIH y también con el virus de la gripe y tantos otros. Por lo tanto, que haya aparecido una nueva mutación no es una cosa extraña. Algunas de las mutaciones que experimentan los virus no son viables, pero en otros casos sí lo son y se añaden una serie de características que los hacen más patógenos.

¿Y por qué esta versión es la más agresiva de todas las que se conocen?

Si partimos de que la variante 1 era más agresiva, al mutar por su propia supervivencia se ha hecho más agresiva y transmisible. Sin embargo, los datos concretos aún se desconocen. Todavía queda mucho estudio al respecto. Está claro que es más transmisible y mortal y que afecta más a los niños. Eso sí, estamos hablando de lo que ocurre en África, que no tiene nada que ver con lo que pasaría en Europa. Es decir, la mortalidad a la que nos referimos es en el continente africano, en Europa la probabilidad de que esta cepa provoque estos niveles de mortalidad es muy baja.

¿Es efectiva la vacuna preexistente para esta nueva cepa??

Sí, esta vacuna cubre relativamente bien las dos variantes del virus. La protección es superior al 85%. Aun así, todavía estamos trabajando con datos muy preliminares de esta cepa, pero los que ya tenemos de laboratorio, no de poblaciones en general, a gran escala, parece indicar que proteger relativamente bien. Incluso, la vacuna de la antigua viruela que se utilizó para erradicarla tiene una cierta protección hoy en día.

¿En África hay más muertes entonces porque no tienen vacunas ni tratamientos?

En 2022 tampoco había vacunas ni tratamientos, sin embargo, da la sensación de que aquella variante era menos agresiva y había menos mortalidad. O sea, que incluso en África, hace dos años, la mortalidad por Mpox era menor que en la actualidad.

¿Se transmite por un simple roce o requiere de una mayor constancia y proximidad?

Se transmite por contacto estrecho. En 2022 todos los casos estaban relacionados con personas que mantenían relaciones sexuales de riesgo, pero el contacto estrecho es la principal fuente de contagio. Es decir, contacto directo de piel con piel.

¿Cómo está funcionando el medicamento tecovirimat que se utiliza para las personas contagiadas?

No existe ningún tratamiento para la Mpox. Lo que sí se está investigando es con el fármaco tecovirimat, aunque tras los primeros estudios parece que no funciona para casos leves, pues no disminuye el periodo de tiempo de las lesiones. Lo que sí se ha notado es que podría tener un valor residual en los casos graves detectado. Y es que, aunque no se ha demostrado una mejoría a nivel global en pacientes a los que se les ha administrado, en el grupo de personas que tenían una infección grave parece que tiene un cierto beneficio o una mejor evolución a medio y a largo plazo. Aun así, todo se encuentra en fase de experimentación todavía.

En Europa, hasta la fecha, solo se conoce el caso de una persona que se ha contagiado de esta cepa. ¿Llegarán más?

Posiblemente sí, por ello estamos trabajando en la vigilancia y poniendo en marcha todo lo que se puede desde los laboratorios de microbiología para tratar de contener la nueva cepa.

¿Siguen tratando a día de hoy en el hospital casos de Mpox de la anterior variante?

Desde la epidemia de 2022 hemos tenido casos esporádicos en el último año, uno o dos al mes, y todos ellos con las mismas características y sin mayores complicaciones. La mayoría los pacientes se van a casa en aislamiento. No ha habido una gran transmisión desde 2022. Es cierto que sí que hemos tenido algún caso grave que por recomendación médica se ha quedado ingresado. Lo bueno es que en España ya hay un número de personas que se han vacunado, especialmente dentro del colectivo LGTBIQ+ que es donde más casos se han reportado hasta el momento.

¿Cuándo podría llegar el pico de contagios de la nueva cepa a España, si es que llega?

Depende del virus y de la forma de transmisión. No hay más que fijarse en la experiencia que hemos vivido con la covid. Hubo un caso el 20 de febrero y en marzo ya sabemos todos cómo estábamos. Con el caso de la Mpox de 2022 empezó con un caso a finales de mayo en Madrid y en junio teníamos prácticamente todos los días dos o tres casos nuevos en el hospital. Todo depende del virus y su forma de transmisión. Uno que lo hace por vía respiratoria, en dos semanas se puede expandir rápidamente. En el caso de la Mpox, que es por vía sexual, podría tardar más, como cuatro o cinco semanas.

Habla de dos o tres casos diarios en el Hospital, ¿no hay virus que son mucho más contagiosos? ¿Por qué esta alerta internacional por Mpox con casos tan reducidos?

Se ha exagerado la situación y también por parte de los medios. De covid también tenemos dos o tres casos todos los días en el hospital y no se habla de ello. Creo que se ha creado una falsa alarma sobre la Mpox. Lo que hay que tener claro es que nuestro sistema sanitario está preparado para detectar los casos, para determinar qué variante de virus es y para tomar las medidas epidemiológicas necesarias para subyugar la epidemia lo antes posible. No hay que fomentar la alarma social, la gente no tiene que tener miedo a la Mpox, ni estar preocupados. Esto no es una pandemia.

¿Qué otros virus sí deberían preocuparnos?

Mira, la gripe mata a más gente en España que la viruela del mono y en este momento, probablemente más que la covid y, desde luego, más que los accidentes de tráfico. Sin embargo, la población no se vacuna contra la de la gripe todos los años. En lo relacionado con los virus, parece que es tema de modas, centrar la atención en unos y no en otros. Pero recordemos que miles de personas mueren al año de gripe.