Hallan sin vida en Amorebieta a una persona desaparecida desde hace un mes

La Ertzaintza ha localizado en una zona de monte de la localidad vizcaína de Amorebieta el cadáver de una persona que figuraba como desaparecida desde hace aproximadamente un mes.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el hallazgo del cuerpo sin vida se produjo ayer sobre las cinco de la tarde.

Cerca de esa hora los servicios de emergencia recibieron un aviso que informaba de que se había encontrado un cuerpo en una zona boscosa.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y está pendiente de los resultados de la autopsia que se practique al cadáver.