Un venezolano que vive en Madrid sentencia sobre la ciudad: “Me cambiaron la vida”

"Madrid es la casa de personas libres que quieren prosperar", eran las palabras que utilizó Isabel Díaz Ayuso para definir a la capital. Tanto la ciudad como todos sus pueblos y localidades forman un lugar completo en el que se puede disfrutar de prácticamente cualquier actividad durante el día. Además de ser la capital, Madrid cuenta con multitud de servicios, paisajes y monumentos que hacen que sea un lugar totalmente único.

Su grandeza a todos los niveles muchas veces es infravalorada por los madrileños por la costumbre y la rutina, pero se observa verdaderamente cuando llega alguien de fuera y lo compara con su lugar de origen. Esto lo hizo un usuario conocido en TikTok como Figura, donde subió un vídeo con su opinión sobre la vida en la capital. Él es un migrante venezolano y lo tiene claro: "Soy un afortunado de vivir en Madrid".

Esto opina un venezolano de Madrid

Su vídeo tiene lugar durante la noche mientras pasea por la capital: "Estoy caminando hacia mi casa después de salir del trabajo acá en Madrid". Contextualiza la situación: "Son las 11:54 de la noche, es sábado y la calle está llena". La mayoría es por ocio: "Mucha gente pendiente de entrar a un sitio para tomarse algo, ir de fiesta o simplemente disfrutar del fin de semana". Él no tiene tanta suerte: "A mí me toca trabajar"

Hace una confesión: "No les voy a negar que tengo algo de cansancio físico como es normal en estas jornadas que tengo trabajando en cocina". Sin embargo, es feliz en Madrid: "Me pasa algo, cada vez que vuelvo a mi casa, que atravieso todo el centro de Madrid, paso por Puerta del Sol, por toda la Plaza Mayor, a estas horas de la noche y ver que hay gente en la calle disfrutando, yo siento una tranquilidad y una felicidad plena".

La diferencia entre Madrid y Venezuela

Mientras aprecia la Plaza Mayor, sentencia: "Realmente me siento en libertad de volver caminando a casa con la plena tranquilidad de que voy a llegar seguro". Está enamorado de Madrid: "Vivo en esta ciudad que es increíble y para mí era un sueño que ahora lo estoy cumpliendo". Cada día es parte de su sueño: "Cada vez que paso por estos lugares me doy cuenta, son lugares que yo nunca imaginé conocer". Fue un flechazo a primera vista: "Cuando los conocí me vislumbraron la vista y me cambiaron la vida".

Lanza un mensaje para el resto de migrantes: "Mucha gente que migra sobre todo a Madrid no se da cuenta de estas cosas, que son lugares a los que millones de personas vienen de turistas simplemente a tomarse una foto y decir que estuvieron en Madrid. Yo como muchos migrantes acá somos afortunados de vivir esta ciudad todos los días". Concluye con una recomendación: "A pesar del cansancio, atrévete a levantar la cabeza y simplemente admirar el lugar en el que te encuentras".