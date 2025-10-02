¿Harto de planchar? Mercadona te trae la solución

Lograr que la colada rinda al máximo es uno de los pequeños grandes retos de la economía doméstica. Consciente de ello, Mercadona ha puesto el foco en la eficiencia con su nueva línea de suavizantes concentrados Bosque Verde, donde una botella de 1,6 litros es capaz de aguantar hasta 80 lavados. Este rendimiento, combinado con un precio de venta de 1,80 euros, sitúa el desembolso en un coste por lavado irrisorio de apenas unos céntimos, una cifra muy competitiva en el mercado actual de productos de limpieza.

Más allá del ahorro, el principal reclamo de esta gama es su capacidad para simplificar una de las labores más impopulares del hogar. La formulación de estos suavizantes promete dejar los tejidos más suaves y esponjosos, reduciendo la electricidad estática y, en consecuencia, facilitando el deslizamiento de la plancha. El objetivo final es claro: hacer más llevadera la tediosa tarea del planchado y conseguir un mejor acabado en las prendas con menos esfuerzo.

En este sentido, la cadena valenciana ha pensado también en las necesidades específicas de algunos hogares. La variante con aroma a colonia, por ejemplo, presenta una fórmula específicamente hipoalergénica, pensada para minimizar el riesgo de reacciones en las pieles más sensibles. Se trata de una apuesta por el cuidado dermatológico sin renunciar a un perfume fresco y duradero en la ropa, una característica que es cada vez más valorada por los consumidores.

Una gama para todos los gustos con algunos detalles a considerar

Por otro lado, la oferta de la marca Bosque Verde no se detiene en una única opción. Para adaptarse a las preferencias de cada cliente, la compañía pone a su disposición un abanico de fragancias distintas que incluye las variedades Azul, Talco, Floral, Spa y Violets. Un detalle práctico importante es que todos los productos de esta línea son compatibles con los ciclos de secadora, por lo que su perfume y propiedades se mantienen intactos tras el secado a máquina.

Conviene señalar también algunos apuntes relevantes para el consumidor. El fabricante especifica en el etiquetado que el producto no está clasificado como vegano. Además, aunque no cuenta con una fecha de caducidad estricta, sí se indica una fecha de consumo preferente. Superado este plazo, el suavizante no se estropea, pero es posible que su intensidad aromática o su textura puedan verse alteradas con el paso del tiempo.