Identifican a un varón tras perseguir y agredir a una mujer en la vía pública en Lugo

Agentes de la Policía Local de Lugo han identificado a un varón que, momentos antes, supuestamente había estado persiguiendo y había agredido a una mujer en la vía pública.

Según han informado fuentes policiales, el 092 recibió un aviso de una mujer que manifestaba que había sido perseguida y agredida por un hombre cuando se dirigía a su centro de trabajo.

La mujer relató que logró huir del varón y refugiarse inicialmente en el parque de Frigsa, hasta que fue auxiliada por un conductor en la calle Monte Faro.

Con la descripción que facilitó, la Policía activó un dispositivo de búsqueda por la zona y, tras una batida, localizaron al sospechoso en la calle Río Narla. El individuo, visiblemente alterado, fue identificado aunque se mostró poco colaborador en un principio.

La mujer reconoció al varón con claridad, por lo que se confeccionaron diligencias a la espera de la formalización de denuncia por parte de la víctima.