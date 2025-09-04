El peligroso mosquito tigre y el del Japón se expanden por España: consulta el mapa

Un estudio ha publicado por primera vez un mapa detallado de la distribución en España del mosquito tigre, el de la fiebre amarilla y el del Japón. Según el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC, al análisis revela que 1.813 de los 8.132 municipios españoles, un 22%, "ya han sido colonizados por algunas de estas especies".

La investigación recopila dos décadas de vigilancia entomológica desde la llegada del mosquito tigre en 2004. Liderado por Roger Eritja responsable de entomología y de validación de datos de la plataforma Mosquito Alert e investigador del CEAB-CSIC, y por Frederic Bartumeushan, codirector de Mosquito Alert, Frederic Bartumeus, el estudio ha contado con la participación de más de 40 especialistas.

Este nuevo mapa de distribución municipal ha sido posible gracias a la colaboración de la comunidad científica, 33 instituciones académicas y gestoras de salud pública, así como a los datos aportados por la ciudadanía a través de la plataforma Mosquito Alert.

Mapa de la presencia de mosquito invasor en España CEAB-CSIC

El estudio, publicado en la revista 'Insects', analiza la expansión de estas tres especies invasoras entre 2004 y 2024. Su principal novedad radica en la integración de múltiples fuentes de información: datos obtenidos durante 20 años de vigilancia de campo mediante muestreo de huevos, larvas y adultos, por los autores del estudio, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y las 110.939 observaciones enviadas por 33.183 personas a través de la app Mosquito Alert.

El mosquito tigre (Aedes albopictus) es la especie más extendida y ya se encuentra en 1.768 municipios, entre los que figuran los más poblados del Estado. Esto implica que aproximadamente dos de cada tres ciudadanos (66,2%) viven expuestos a sus picaduras.

El mosquito del Japón (Aedes japonicus), descubierto en 2018 a través de Mosquito Alert, se ha localizado en 111 municipios del norte de España, y en 68 de ellos coexiste con el mosquito tigre.

Por su parte, el mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) está, por ahora, circunscrito a introducciones en las Islas Canarias, y la ciencia ciudadana ha contribuido con un tercio de las detecciones.

Eritja ha subrayado que la vigilancia entomológica de campo sigue siendo "insustituible" y puede beneficiarse de las sinergias con nuevas tecnologías y con estrategias basadas en la cooperación social.