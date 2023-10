El incendio de Tenerife rebaja su peligrosidad y los 3.200 evacuados comienzan a volver a sus casas

La reactivación del fuego más grave de la isla de Santa Cruz de Tenerife en 40 años que ha puesto en alerta al gobierno canario, obligándolo a elevar a nivel 2 de emergencia la noche del miércoles, volverá al nivel 1 de emergencia tras una noche tranquila y una situación más optimista que ha permitido que comience el realojo de las 3.200 personas evacuadas a partir de las 13:00 horas de este viernes. Tras la reunión de coordinación, el consejero autonómico de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado este viernes en rueda de prensa que la noche ha sido mucho más tranquila de lo esperado y ha habido pequeños rebrotes que los efectivos han podido controlar "perfectamente".

La decisión de rebajar a 1 el nivel de emergencia implica que la coordinación de las labores de extinción corresponde al Cabildo de Tenerife y se replegará la Unidad Militar de Emergencias (UME). Pese a ello, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha precisado que se mantiene el resto de efectivos en la zona afectada de unas 60 hectáreas. Por ello continuarán en las labores los destacamentos de las brigadas forestales y bomberos, el Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (Eirif) del Gobierno de Canarias y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) del Gobierno central.

A pesar de que el incendio no está controlado, el vuelo de un dron esta mañana por las zonas afectadas por la reactivación en los municipios de Santa Úrsula y La Orotava ha transmitido una imagen "más optimista". Sin embargo, sigue habiendo puntos de calor que "en estos momentos no revisten importancia tal que no puedan ser controlados por los medios" que están en el lugar, ha señalado el consejero. Aunque este jueves Miranda subrayó que había una "calma tensa" por las condiciones del viento y las altas temperaturas, la situación este viernes se ha presentado más tranquila y la meteorología "nos hace ser más optimistas", ha incidido el consejero autonómico de Política Territorial.

No obstante, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha puntualizado que el archipiélago continúa viviendo un episodio de altas temperaturas, con una alerta por calor en vigor, y mañana sábado se puede complicar la situación con la entrada de calimay viento nocturno de ladera que puede empujar a "posibles reactivaciones". Pero el hecho de que hoy la situación se presente "más relajada" ha propiciado la bajada de nivel en la emergencia y la autorización para que retornen a sus casas los vecinos evacuados a partir de las 13:00 horas de este viernes, lo que se está haciendo en coordinación con los ayuntamientos de Santa Úrsula y La Orotava.

El jefe del operativo de extinción, Pedro Martínez, ha subrayado que, aunque durante la noche había temor de que el viento provocase que el fuego se desplazara hacia la parte alta de La Orotava, en general no se han producido rachas importantes. Martínez ha destacado también que se reforzará el operativo forestal del Cabildo porque "es la primera vez que nos encontramos con esta situación en octubre" y ha incidido en que "no hemos llegado aún a la extinción" del incendio, lo que será viable cuando lleguen unas condiciones meteorológicas propias del otoño y las primeras lluvias del invierno.

El fuego que arrasó 15.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros, afectando a 12 municipios entre el 15 de agosto y el 11 de septiembre cuando las autoridades del Cabildo de Tenerife lo dieron por controlado, comenzó a reactivarse la tarde-noche del martes por encima de la montaña del Pozo (La Matanza) y en otros dos focos en Las Chiquitas, en el mismo municipio, y en La Hornaca (Tacoronte). Montserrat Román, jefa de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha detallado que hoy trabajan en el terreno 93 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad y brigadas forestales en turnos organizados por el Cabildo, que se irán ajustando en función de la evolución de la meteorología. Por aire trabajarán esta jornada ocho medios aéreos, pues hay uno en revisión, y Montserrat Román ha indicado que este jueves se realizaron 290 descargas con un total de 374.200 litros de agua.

Pese a la mejora de la evolución de este fuego producido por la reactivación del incendio más grave de la isla en los últimos 40 años, la jefa de Protección Civil ha aludido también a que continúan las condiciones de ambiente seco y cálido con temperaturas que podrán llegar a 34 grados en las medianías, sur y oeste de las islas y calima durante el fin de semana.

Unas condiciones desfavorables de temperatura, viento y humedad que implican restricciones para el acceso al monte. A su vez el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha pedido en un comunicado a los vecinos evacuados precaución y que regresen "a casa de forma ordenada y sin bloquear las carreteras".