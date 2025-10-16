Instagram se cae a nivel mundial

La red social Instagram ha sufrido una caída a nivel mundial y decenas de miles de usuarios han denunciado fallos en la aplicación propiedad de Meta.

La mayoría de los problemas reportados a partir de las 10:00 hora española, se centran en la imposibilidad de cargar la página o iniciar sesión, según ha informado Downdetector.

Los fallos en el sistema se producen un día después de que la red social de fotos y vídeos cortos reorganizara la interfaz de usuario de la aplicación móvil para adaptar el orden de las pestañas al uso que le dan los usuarios, priorizando los vídeos 'reels' y los mensajes directos.

La compañía tecnológica ha iniciado las pruebas de una nueva vista de las pestañas, que mantiene las Historias y el 'feed' en primer lugar, pero que adelanta a una segunda posición los 'reels' y a la tercera, los mensajes directos, en detrimento de la búsqueda. Esta reorganización responde a la intención de priorizar "lo que la gente usa más", según ha indicado el responsable de Instagra, Adam Mosseri, quien ha detallado en su perfil de threads que "cada vez más son 'reels' y mensajes directos". Junto a este cambio de orden de las pestañas en la interfaz de usuario para móvil, Instagram también ha incorporado la posibilidad de deslizar la pantalla a derecha o izquieda para moverse entre pestañas.

Por el momento, no es un cambio definitivo, sino que forma parte de una prueba opcional a la que se pueden unir los usuarios de Instagram, para que puedan adaptarse a él antes de su lanzamiento oficial, informa Ep

(Noticia en elaboración)