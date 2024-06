Interior y la Policía Nacional advierten de tres nuevas estafas en WhatsApp

Las ciberestafas se están poniendo cada vez más de moda. Con portales web, aplicaciones móviles, complejos sistemas de programación y hackeo, redes sociales, entre otras cosas, los delincuentes buscan hacerse con nuestra información personal para cometer delitos de índole financiera.

La aplicación de mensajería, WhatsApp, es probablemente la más usada en España y una de las más populares en el mundo entero. Esto la convierte en el caldo de cultivo perfecto para los ladrones. Las estafas por medio de esta app se han proliferado en gran medida durante los últimos años por lo que el Ministerio de Interior y la Policía Nacional se vieron obligados a advertir a la población para que tomen precauciones respecto a tres modalidades.

Nuevas estafas por WhatsApp

El primer caso es sencillo de identificar. Si recibes un mensaje de un teléfono desconocido sin foto de perfil pero que finge conocerte sin contexto alguno, ya puede ser un indicador y ante la duda es mejor bloquear. Este timo, al igual que todo los de la misma categoría tienen el propósito de obtener dinero o acceder a las cuentas de la víctima.

Es recomendable que nunca menciones fechas de cumpleaños, nombres de mascotas o familiares, o cualquier información sensible que les ayude a dar con las contraseñas de tus cuentas bancarias.

El segundo consiste en que el ladrón realiza una videollamada y finge conocerte o peor aún, ser del soporte de WhatsApp, pero sin encender la cámara debido a un supuesto problema técnico. ¿Cuál es el paso a seguir? El estafador pide a su víctima que comparta la pantalla, así podrá ver el código de verificación que se envía cuando alguien intenta acceder a una cuenta de WhatsApp y controlarla desde otro móvil.

Otra manera de estafar a través de WhatsApp es que te añadan a grupos con personas desconocidas y números de teléfonos del extranjero. Estos grupos, según la Policía Nacional, buscan "introducirte" al mundo de las criptomonedas pidiendo dinero a cambio. También pueden ofrecer ofertas de trabajo fraudulentas.

¿Cómo identificar y evitar estas estafas?

Tan sencillo como tener precaución. No compartas el código de verificación con ninguna persona bajo ningún contexto, evita enlaces sospechosos y más aún si prometen algún premio, no contestes a números desconocidos sin antes verificar la identidad o autenticidad de quien esté del otro lado del teléfono, recuerda y educa constantemente a niños y adultos mayores sobre la seguridad en estas plataformas, etc. Recordemos que estas poblaciones son las más propensas a caer en engaños que para el resto podrían parecer obvios.

Para identificar a los delincuentes hay que tener en cuenta que Meta nunca contacta a sus usuarios por teléfono y mucho menos para solicitar el restablecimiento de contraseñas. Usualmente envían estos códigos mediante la misma aplicación.

Otra manera de reconocer a un estafador es que en la mayoría de ocasiones suelen cometer faltas ortográficas o errores gramaticales en sus mensajes, o no dan datos concretos, a pesar de decir que son familiares o cercanos, para evitar ser identificado.