El truco que usan los ladrones en las cerraduras para detectar viviendas vacías y entrar a robar en verano

La Policía Nacion alalerta del incremento en la detección de marcas en puertas de viviendas para su posterior robo. Se trata de marcas mediante pequeños hilos de silicona o pequeños testigos en el marcó de las puertas. Además se ha detectado una nueva forma que consiste en introducir un pequeño hilo o papel en la cerradura.

Se recuerda que estas marcas preceden al robo en el interior de la vivienda, ya que, si pasado un tiempo, los autores observan que continúan las marcas, es señal de que la vivienda está vacía.

Es aconsejable no dejar síntomas de haber dejado vacío el domicilio tales como no bajar del todo las persianas o requerir de alguien de confianza para que recoja la correspondencia. En verano se intensifica la labor preventiva en robos en vivienda y es necesario recordar que ante cualquier sospecha se debe llamar al 091.