Los vídeos de tres encuentros con ovnis que EE UU no quería hacer públicos

La Marina de Estados Unidos ha confirmado que los vídeos publicados por el "The New York Times" sobre el avistamiento de tres ovnis son reales. Las imágenes, que muestran extraños objetos maniobrando a gran velocidad, no estaban destinadas a ser publicadas pero una filtración ha permitido que vean la luz. Los objetos realizan maniobras tán rápidas y complicadas que ningún aparato conocido puede hacer. el primero de los vídeos fue tomado en 2004 por la cámara de un f-18, mientras que los otros dos fueron capturados el mismo día en 2015.

Un informe del Pentágono indica que los pilotos describieron los extraños objetos como "fenómenos aéreos no identificados". Además explicaron que los ovnis tenían la capacidad de hacerse invisibles cuando estaban cerca de los aviones de guerra. La descripción que hicieron de la supuesta nave extraterrestre era un objeto "sólido, blanco, liso, sin bordes", que parecía "un huevo alargado". De las observaciones de los pilotos y los operadores de radar se desprende que se trata de objeto de aviones muy superiores a cualquiera de las aeronaves de EE UU o sus aliados. El Departamento de Defensa y la inteligencia norteamericana investigan una decena de incidentes como estos sólo en la costa desde 2015. La captura de las imágenes no fue sencilla porque las cámaras estaban en modo automático y no pudieron grabarlas hasta el tercer intento. Los objetos aparecieron repentinamente a más 24.000 metros y luego se precipitaron hacia el mar, eventualmente se detuvieron a 6.000 metros y se dispersaron. Luego se alejaron del alcance del radar o volaron directamente hacia arriba".

El pasado mes de junio la Marina comunicó a tres senadores y al presidente Donald Trump la existencia de varios contactos con aeronaves no identificadas,