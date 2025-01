Lydia Jiménez recibe la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice

Francisco ha condecorado con la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice a Lydia Jiménez, directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María y presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila. Se trata de uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un católico por parte de un Papa, además de perfilarse como una de las distinciones pontificias de más alto rango que se puede conceder a una mujer. En su caso, se le entrega a título personal por su servicio incondicional y prolongado a la Iglesia, además de por su adhesión al Sucesor de Pedro.

«Nunca he buscado ningún aplauso y, mucho menos, algo así. Pero si ha llegado será para gloria de Dios, pero también para confusión propia porque nunca se me hubiera ocurrido que se pensara en mí para esta distinción», expone con humildad esta consagrada abulense tras conocer la noticia. Es más, Jiménez confiesa que «cuando me enteraba de que alguien lo recibía lo celebraba y me alegraba, pero nunca imaginé que yo podía ser merecedora».

Ahora, una vez asimilada la sorpresa, agradece «muchísimo la deferencia del Santo Padre, que siempre me ha tratado de manera paternal y cercana». Así lo constató, cuando la recibió en audiencia el pasado 12 de diciembre: «Le vi con una lucidez clarividente y, sobre todo, ocurrente, con esa capacidad que tiene para abordar cualquier asunto de relevancia y ser capaz de bromear para saberse cercano». Es más, se vio reconfortada por el Obispo de Roma en su labor cuando le animó a seguir con un consejo personal: «Me recomendó apoyarme en la oración del buen humor de Tomás Moro que él reza todos los días desde hace cuarenta años».

La insignia de honor con sello pontificio viene a avalar el liderazgo que Jiménez lleva a cabo al frente de las Cruzadas de Santa María desde que conociera en 1965 al ya venerable padre Tomás Morales, un jesuita emprendedor que puso en marcha este instituto secular de la que ella es considerada cofundadora. «No siento que sea un reconocimiento a mí, si no a todas las Cruzadas de Santa María que, gracias a Dios, hemos trabajado desde nuestros inicios y hasta hoy, siempre por la Iglesia, centrando todos nuestros esfuerzos en la educación, sea en la universidad, en las escuelas de magisterio o en cualquier otro tipo de plataforma».

No en vano, la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice llega en pleno año jubilar de la entidad, cuando se están cumpliendo los 25 años de su probación pontificia y al conmemorar los 30 años del fallecimiento del padre Morales. «Todo comenzó cuando yo todavía era una universitaria que asumí hacerme cargo de las Cruzadas. Entonces no éramos nada, absolutamente nada, pero el Señor ha ido trabajando en nosotras, nos ha regalado una gran unidad interior y un entusiasmo», comparte sobre su trayectoria.

Atrás queda la apertura de aquella primera presencia en América, en Perú en 1986, que confirmó el estilo misionero de una familia que hoy cuenta con 250 consagradas y que está presente en doce países, de Estados Unidos a Camerún, pasando por Cuba, Irlanda o Italia, entre otros. Y todo, con su propia primavera vocacional: «Están llegando algunas vocaciones de lugares como Alemania, pero también de China», relata con la vista puesta en la nueva fundación que ultiman en Filipinas. Para Jiménez, ser cruzada de Santa María hoy es apostar por «una sencillez que transmita alegría, con una profunda vida interior que se traduzca en un compromiso con el mundo de hoy, lo que requiere estar preparadas para ser creíbles».

«Siempre digo que somos un granito de mostaza, pero un granito que va creciendo, que se va haciendo árbol para que puedan posarse en sus ramas aquellos que nos necesiten», reflexiona en voz alta, con la mirada puesta en una de las iniciativas más relevantes que van a poner en marcha en nuestro país: un centro de salud mental para jóvenes en Ávila: «Buscamos hacer frente a las necesidades que van surgiendo en la sociedad y hoy es urgentísimo dar respuesta a este desafío»

Además de Francisco, que ahora le concede la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, Juan Pablo II y Benedicto XVI también han encontrado en esta española a una colaboradora de referencia. Prueba de ello es que el Papa polaco la nombró consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el año 2001. También contó con ella para formar parte del Pontificio Consejo de la Familia. Joseph Ratzinger, por su parte, la eligió auditora en el Sínodo de los Obispos de 2012 que abordó la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. En paralelo, en dos ocasiones ha sido presidenta de Cedis (Confederación Española de Institutos Seculares) y es presidenta de la Fundación Universitaria Española. Entre otros proyectos, su apuesta por abrir nuevos caminos de apostolado le llevó a además promover la creación del Instituto Berit de la Familia.

«Como mujer nunca me he sentido ni postergada, ni minusvalorada en la Iglesia», sentencia sobre el reciente espaldarazo vaticano que aprecia su entrega. En esta misma línea, Jiménez dice sentirse «feminista a ultranza, pero no de esos feminismos baratos, sino de un feminismo no reivindicativo, que apuesta por la preparación y la formación integral de la mujer para medirse en igualdad de condiciones».