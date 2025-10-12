La "mano de Fatima", símbolo de suerte y poder en el judaísmo y en el Islam

Su origen se remonta al menos a los primeros tiempos del judaísmo, según investigaciones que revelaron su presencia en los frescos de la antigua ciudad judía de Doura Europos (Al-Salhya), descubiertos en la década de 1920 en el sureste de Siria. En Cartago, existen vestigios que indican su uso desde el siglo I d. C., donde estaba estrechamente vinculado a la figura de la diosa Tanit, símbolo de fertilidad y crecimiento.

A lo largo de los siglos, la mano de Fátima, llamada Khmissa o Khamsa en los dialectos magrebíes, también ha sido un símbolo de fuerza, poder y autoridad, e incluso protección contra el mal de ojo. De hecho, estos diferentes usos del amuleto que representa una mano de cinco dedos han cruzado civilizaciones y culturas del norte de África y Mesopotamia, recuerda el historiador y arqueólogo francés Robert du Mesnil du Buisson.

En la mano de Fátima, el número cinco es representativo de varias maneras, ya que se refiere al número de libros de la Torá en el judaísmo y a los pilares de la religión musulmana. Levantado con los dedos hacia el cielo, este amuleto simboliza poder y bendición . Colocado en la dirección opuesta, a menudo se combina con un ojo para simbolizar el amor, la suerte y la protección contra todo mal.

Las razones que explican el uso histórico de este simbolismo radican en el hecho de que a lo largo del tiempo, "la mano se ha impuesto innegablemente como una de las que atraen el simbolismo más denso, y esto, universalmente", indica Slimane Touhami en " Un signo en el exilio, el ejemplo de la 'mano de Fátima' en Francia"

De hecho, hay pocas sociedades en las que la mano no sea entendida como un signo que expresa, entre otras, ideas clave como la fuerza, la autoridad o incluso la justicia.

Las narraciones indican que, en el judaísmo, la khmissa, o la señal de la mano de Fátima, conocida como tal hoy, simbolizaba protección durante la época de Moisés en Egipto. «Esto se relaciona con la historia de las diez plagas que azotaron a los egipcios», según el capítulo doce (versículos 3 y 4) del Libro del Éxodo.

En este pasaje, se instruye al pueblo de Israel a tomar un cordero de cada casa y usar su sangre en las puertas (versículo 7). Bajo la orden de Moisés, los hombres mojaron sus manos en esta sangre y la colocaron en las puertas, marcándolas así con las huellas de cinco dedos.

Los egipcios finalmente se dieron cuenta de que las casas judías llevaban [esta] señal y que Dios los reconoció, perdonándolos y castigando a los demás. Entendiendo que esta huella protegía a los fieles de Moisés, las diferentes comunidades de Egipto la adoptan cada vez más.

Otros relatos afirman que este símbolo está inspirado en la historia de la hija del profeta Mahoma, quien, uniéndose a su padre y a sus hijos bajo una sábana, ofreció una oración conjunta, alzando la mano derecha para pedir protección divina. El ángel Gabriel se apareció y los acompañó bajo la sábana, donde permanecieron a salvo durante toda una noche.

Por otro lado, en los últimos años se han añadido algunas interpretaciones rigurosas a los debates sobre el uso de este símbolo. En esencia, estos puntos de vista se oponen a cualquier conexión entre los usos rituales de la khmissa y las narrativas musulmanas, considerando que la mano de Fátima no es más que una superstición prohibida a los creyentes, recuerda Yabiladi