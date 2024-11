Marian Rojas desvela el método para encontrar a la pareja correcta

Enamorarse es para muchos una experiencia única, fascinante, personal, profunda y, a su vez, compleja. El amor sigue siendo el tema principal de muchos libros, series, películas y canciones que salen cada día. No pasa de moda, siempre está presente y no debemos renunciar a ello, aunque nos hayamos llevado alguna que otra decepción previa.

La idea de encontrar nuestra alma gemela sigue presente en nuestra sociedad pero cada vez más parece un mito. Cuando nos adentramos en una relación buscamos mantener un vínculo feliz y duradero, para ello, las culturas de todo el mundo han desarrollado diversas prácticas y filosofías. Conscientes de que las relaciones deben basarse en el respeto mutuo y la comunicación, estas son algunas preguntas que la especialista en psiquiatría y escritora Marian Rojas recomienda que no hagamos para saber si estamos con la pareja perfecta.

Preguntas clave que deberíamos hacernos sobre nuestra pareja

Cuando conoces a alguien afirma Rojas, lo primero que surge es la chispa, ves a alguien que te gusta, te parece atractivo, te gusta como habla, como se mueve, como se relaciona con los demás. Lo segundo que sucede y que el 95 por ciento de la gente se lo salta es que hay que introducir la inteligencia, es decir, en los momentos previos a enamorarse, que pueden ser segundos, minutos, horas, días o meses tienes que introducir la cabeza y hacerte 4 preguntas:

¿Me conviene?

¿Me hace ser mejor persona?

¿Saca lo mejor de mí?

¿Es lo que siempre he sabido que es bueno para mí? En esta pregunta es fundamental tener tus propios criterios

Lo que Marian recomienda es que si estas soltero y buscas pareja tengas bien claro lo que necesitas antes de estar enamorado, cuando tu cabeza todavía te deja pensar sobre aquello que verdaderamente quieres ponte tres criterios básicos para tener claro que es lo que te conviene y lo que no. Porque sino lo tienes claro surgen muchas posibilidades de que se te nuble la cabeza y eso es un bloqueo de la corteza prefrontal. Cuando uno se enamora locamente la corteza prefrontal (que se encarga del control de impulsos, la atención y la concentración) se apaga, es decir, aquella parte del cerebro que nos ayuda a decidir lo que nos conviene y lo que no deja de funcionar. Por esto, pasas por alto cosas que no deberías o que no nos convienen.

Aquí es donde entra el tercer pilar, la voluntad, Rojas afirma que esta facultad es la que realmente sostiene una relación. En este paso debemos elegir a nuestra pareja día a día, incluso cuando las emociones se enfrían o estas atravesando momentos difíciles. Así es como la voluntad permite mantener el compromiso incluso en momentos difíciles, porque el amor verdadero tiene altibajos, hay días buenos y días no tanto. Finalmente, afirma que el verdadero amor combina inteligencia, emoción y voluntad. Criterios un poco complejos pero que ayudan a mantener un equilibrio que no se base puramente en lo sentimental. En definitiva, la pareja perfecta no es alguien sin defectos, sino aquella persona que eliges con la cabeza y el corazón, sabiendo que el amor no siempre es fácil.

7 pilares del amor

El padre de Marian Rojas, Enrique Rojas psiquiatra del amor, también comparte la misma idea: "En este camino, una de las cosas más laboriosas e importantes es dar con la persona adecuada. Si te equivocas en la elección afectiva lo vas a pagar durante muchos años" y además, establece siete pilares para mantenerse enamorado: