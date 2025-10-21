Mercadona sentencia el gran problema de las cenas: su nuevo plato listo en 5 minutos por menos de 3 euros

La batalla diaria contra el reloj y el deseo de comer de forma saludable libran un pulso constante en la mayoría de los hogares. Esa falta de tiempo para cocinar a menudo conduce a soluciones poco apetecibles o nutricionalmente pobres. Atenta a esta realidad, la cadena de supermercados Mercadona ha movido ficha para ofrecer una alternativa que aúna rapidez, equilibrio y buen precio en su sección de ultracongelados.

En este contexto, la compañía valenciana ha lanzado bajo su marca Hacendado los Gnocchi de pollo y verduras, un plato preparado que aspira a convertirse en una solución rápida y equilibrada para cualquier comida principal. El producto se presenta en una bolsa de 600 gramos por un precio que ronda los tres euros y su composición incluye un 50 % de ñoquis de patata, acompañados de pollo ya cocido, calabacín y pimiento rojo.

De hecho, su principal argumento de venta es una preparación casi instantánea, un factor que lo convierte en un auténtico salvavidas entre semana. Puede estar listo para servir en un intervalo de apenas cinco a diez minutos, un detalle que se adapta perfectamente al ritmo de vida actual de muchos consumidores que buscan resolver sus menús sin complicaciones.

Una receta versátil lista en menos de diez minutos

Además de su rapidez, el producto destaca por su flexibilidad, ya que el envase propone varios métodos de cocinado para satisfacer distintas preferencias en la cocina. Se puede saltear directamente en una sartén para conseguir una textura más dorada y crujiente, calentarlo en el microondas cuando la urgencia apremia o incluso darle un acabado final en el horno para un resultado diferente.

Por otro lado, este lanzamiento no es un movimiento aislado, sino que consolida la estrategia de Mercadona de reforzar su oferta de platos de conveniencia que al mismo tiempo sean percibidos como saludables. Con esta incorporación, la empresa atiende a una demanda clara de los consumidores, quienes buscan opciones que les permitan organizar una comida completa sin recurrir a alternativas menos nutritivas.

En definitiva, esta nueva propuesta de Hacendado se postula como un recurso práctico y solvente para tener siempre a mano en el congelador. El objetivo es evidente: ofrecer una opción que ayude a desmontar el prejuicio de que los platos de elaboración mínima están reñidos con una alimentación equilibrada, demostrando que la calidad no es incompatible con la sencillez.