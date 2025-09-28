Muere una acróbata española al caerse del trapecio en un circo en Alemania

Una acróbata española de 27 años ha fallecido en un accidente durante una actuación circense en la ciudad alemana de Bautzen, en el estado de Sajonia, en el este del país. La mujer cayó desde una altura de unos cinco metros desde su trapecio y murió en el mismo lugar del accidente, según ha informado el portavoz de la policía local, Stefan Heiduck.

El accidente se produjo el sábado por la tarde ante unas cien personas que presenciaban la función, entre ellas muchas familias con niños. "El equipo de intervención en crisis se puso inmediatamente en marcha y atendió a los espectadores y al resto de empleados del circo", ha explicado Heiduck, informa Ep..

Tras el accidente, muchas personas abandonaron la carpa del circo y se fueron a casa. El portavoz de la policía ha instado a los testigos a ponerse en contacto con la línea de atención telefónica "porque, sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma".

Según la policía, el circo había dado su primera función el viernes y tenía previstas otras para días posteriores. Sin embargo, ahora se da por hecho que el circo desmontará la carpa, ha apuntado el portavoz policial.

El presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, ha calificado el suceso de trágico accidente. "Es una experiencia terrible, un shock, sobre todo para los visitantes y los niños", ha declarado Huppertz, quien no recuerda ningún accidente mortal de una acróbata, aunque sí lesiones graves.

La profesión de acróbata conlleva ciertos riesgos y, en algunas actuaciones no es posible garantizar una seguridad al 100 por cien, ha argumentado Huppertz.

"Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan. Pero también son conscientes de ello". Él mismo dijo no conocer la actuación en la que falleció la mujer, "pero, en realidad, cinco metros no es una altura especial para los acróbatas, que están bien entrenados y son musculosos". "La mujer debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo", ha especulado Huppertz.

Hasta ahora la policía clasifica el accidente como accidente laboral. Por el momento no hay indicios de culpa ajena y es poco probable que los haya, ya que los mismos acróbatas suelen ser responsables del montaje de sus equipos, ha explicado el portavoz de la Policía.

El alcalde de Bautzen se ha mostrado consternado por el accidente. "En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente", ha publicado Karsten Vogt.