"Por la noche habla con mi hijo": una británica asegura que su familia está embrujada por un muñeco comprado por internet

Candice Collins, de 42 años y residente en Cornualles, sostiene que su familia ha sido víctima de una serie de sucesos inexplicables desde que adquirió en eBay un muñeco llamada Norman, apodado “el más embrujado del Reino Unido”. La mujer, madre de tres hijos e investigadora de fenómenos paranormales, compró el muñeco en junio de 2023 por 200 libras a Christian Hawksworth, quien lo había encontrado previamente en una feria de antigüedades por tan solo 3 libras.

Hawksworth decidió vender la figura tras experimentar, según relató entonces, una sucesión de desgracias personales, como una perforación de apéndice, un accidente de tráfico, un disparo accidental y una reducción salarial. Aun conociendo esa historia, Collins explicó que su interés por los objetos malditos la llevó a adquirir el muñeco rubio vestido con camisa de rayas azules, con el propósito de incorporarlo a su colección para un futuro museo de posesiones paranormales.

La mujer aseguró al medio What’s The Jam que “en cuanto abrió la caja, la habitación se volvió helada y una profunda depresión inundó el aire”. Según declaró, desde su llegada comenzaron a producirse episodios extraños y un deterioro generalizado en la salud de su familia. “He sentido dolor, he tenido moretones y un rasguño que parece hecho por una garra. Mi pareja necesita una prótesis de cadera y parece que la mala suerte no termina”, afirmó.

Collins mantiene al muñeco guardado en una caja de cristal con agua bendita, dentro de una pequeña letrina en el patio trasero de su vivienda, para evitar que esté cerca de sus hijos. Sin embargo, sostiene que Norman sigue ejerciendo influencia desde la distancia. “He oído reírse y hablar a mi hijo con alguien por la noche”, explicó, añadiendo que ha sufrido pesadillas en las que siente que la atacan o la ahogan.

Un vínculo con lo paranormal desde la infancia

La mujer relató que su interés por estos fenómenos comenzó en la niñez, al crecer en lo que describe como una casa embrujada. “He visto espíritus toda mi vida: sombras, susurros y luces que se encienden solas”, contó. Actualmente dirige el grupo Cornish Ghost Whispers, dedicado a la investigación de lo paranormal.

Collins comparó la figura de Norman con un personaje de cine de terror y advirtió que nunca lo dejaría cerca de niños. “Susurra cosas que pueden causar daño real; incluso la muerte. Creo que es el muñeco más poseído del Reino Unido, quizás del mundo”, afirmó. Pese a sus temores, asegura que sigue intentando neutralizar los supuestos efectos de la muñeca mediante rituales de protección con salvia, cristales y agua bendita.

La investigadora concluyó que su propósito es demostrar que “no todos los objetos son malos” y que detrás de algunos fenómenos “puede haber algo que todavía no comprendemos del todo”.