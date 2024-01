Novedades en el calendario vacunal de 2024

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha publicado la edición actualizada a 2024 del calendario de inmunizaciones infantiles. Este año, como novedad, se han creado dos tablas en formato interactivo: una para las inmunizaciones sistemáticas que deberían recibir todos los niños y adolescentes residentes en España y una adicional con las inmunizaciones necesarias en grupos de riesgo de las distintas enfermedades inmunoprevenibles.“Siempre habíamos pautado la inmunización sistemática para los niños y adolescentes sanos, pero es importante no perder de vista a aquellos con enfermedades crónicas que, en general, van a necesitar más vacunas de las habituales”, explica el doctor Francisco Álvarez, coordinador del CAV-AEP.

La inclusión de un apartado dedicado específicamente a la mujer embarazada es otro de los avances de esta actualización del calendario, protegiendo así tanto su salud como la de su bebé, especialmente durante los seis primeros meses de vida para evitar infecciones en el recién nacido. Se recomienda en este caso la vacunación frente al tétanos, difteria y tosferina (Tdpa) a partir de la semana 27 de gestación; la vacunación covid en cualquier momento del embarazo y también la vacunación antigripal si el embarazo coincide con la temporada estacional. Asimismo, aunque no estará disponible para esta temporada 2023-2024, se propone la futura inclusión de la inmunización de las gestantes frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

Otras novedades que contempla el nuevo calendario son la administración a los niños de nuevos preparados vacunales que ofrecen protección más amplia frente a las infecciones neumocócicas (VNC15 y VNC20, cuando esté disponible).

Igualmente, se plantea sustituir la dosis de vacuna meningocócica C (MenC) de los 4 meses por la tetravalente (MenACWY). “De este modo aumenta la protección frente a la enfermedad meningocócica invasora también en los lactantes más pequeños”, explica el coordinador del CAV-AEP.

La actualización del calendario insiste en la importancia de la vacunación antigripal a partir de los 6 meses de edad, y se decanta por la opción intranasal a partir de los 2 años. Asimismo, se mantiene la vacunación frente a la covid-19 con las nuevas vacunas XBB. 1.5 para grupos de riesgo a partir de 6 meses de edad, y también se recomiendan como protección individual para todos los niños y adolescentes que lo deseen.

El calendario de vacunación sistemática mantiene la no discriminación entre inmunizaciones financiadas y no financiadas por los servicios públicos de salud, porque la AEP considera que todas ellas deberían aplicarse a la totalidad de los niños y adolescentes, sin diferencias en función del lugar de residencia. El CAV-AEP sigue insistiendo, un año más, en la necesidad de encontrar nuevas formas de financiación de las inmunizaciones no incluidas en el calendario gratuito para facilitar a las familias su adquisición, así como la creación de un Comité Nacional de Inmunización en el que participen, además de los técnicos de Salud Pública del ministerio y de las comunidades autónomas, las sociedades científicas y los pacientes, tal y como pide la Organización Mundial de la Salud (OMS). “De este modo, las decisiones serían consensuadas y gozarían de un mayor respaldo social”, remarca el coordinador del CAV-AEP.

Hechos destacables en el calendario de inmunizaciones de 2024

Además de las novedades, en el texto del CAV-AEP se mantienen los cambios realizados en años anteriores. Las vacunas se ordenan por edad de aplicación y se pone el foco en las inmunizaciones que deberían estar incluidas en los calendarios de las comunidades autónomas y aún no lo están.