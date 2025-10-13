El nuevo bizcocho viral de mercadona, un Tiktoker da su veredicto: "me gusta más que la berlina"

El pistacho sigue conquistando los estantes de Mercadona. Tras el éxito de sus barritas de barquillo con crema de pistacho, la cadena de supermercados ha lanzado un nuevo producto que promete ser el próximo fenómeno viral, un bizcocho relleno de crema de pistacho. Con un precio de 4,10 €, este dulce ha captado rápidamente la atención de los consumidores, especialmente en redes sociales, donde su popularidad se ha disparado.

¿Qué es el nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona?

Este bizcocho, disponible en tiendas Mercadona, destaca por su jugosidad y relleno de crema de pistacho. Su sabor es suave y ligeramente dulce, con un toque de chocolate blanco que complementa perfectamente el pistacho. Aunque algunos usuarios han señalado que es un poco azucarado, la mayoría coincide en su calidad y sabor.

Bizcocho de pistacho de Mercadona Mercadona

La opinión de Peldanyos

Sergio Bolaños, conocido como Peldanyos, influencer gastronómico con 3,7 millones de seguidores en TikTok, ha probado el nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona. En su cuenta, compartió su experiencia, dándole un golpe de calor en el microondas y acompañado de un poco de leche. Su veredicto fue contundente: "Me gusta más que la berlina de pistacho, pero mucho más".

¿Por qué el pistacho está de moda?

El pistacho ha experimentado un auge en popularidad en los últimos años, consolidándose como un sabor deseado en helados, turrones y productos de repostería. Mercadona ha sabido aprovechar esta tendencia, lanzando productos innovadores que responden a las preferencias de sus clientes y a la demanda de sabores premium y originales.

Mercadona lo vuelve a hacer

El nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona ha captado la atención de los consumidores y ha generado un debate en redes sociales sobre su sabor y calidad. La opinión de Peldanyos, comparándolo favorablemente con la berlina de pistacho, ha sido clave para su viralización. Este lanzamiento demuestra la capacidad de Mercadona para adaptarse a las tendencias del mercado y mantenerse en sintonía con las preferencias de sus clientes.