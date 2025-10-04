El nuevo dulce que causará sensación esta Navidad lo tiene Mercadona

Mercadona ha vuelto a adelantarse a la Navidad con un lanzamiento que ya está en boca de todos. La cadena de supermercados valenciana ha puesto a la venta el turrón Caocream, un nuevo dulce navideño que ha generado un enorme revuelo entre los consumidores por su sorprendente parecido con el sabor de las famosas galletas Oreo recubiertas de chocolate blanco. Se trata de una apuesta arriesgada que busca captar la atención del público más joven y de aquellos que buscan alternativas a los sabores tradicionales de estas fechas.

Además, su composición es una combinación de chocolate blanco, una suave crema de leche y trozos de galleta de cacao que le confieren una textura crujiente muy característica. Este novedoso producto se comercializa en todos los establecimientos de la compañía por un coste muy asequible de dos euros la tableta, un factor que sin duda ha sido clave en su rápida popularización y que ha fomentado que se convierta en objeto de deseo desde su llegada a los lineales.

De hecho, su lanzamiento en pleno mes de septiembre no ha pasado desapercibido y ha provocado que las redes sociales se conviertan en un hervidero de comentarios, vídeos y reseñas, transformándolo en un auténtico fenómeno viral. La mayoría de las valoraciones alaban su originalidad y sabor, generando una ola de expectación y consolidándolo como una de las novedades más comentadas de la temporada.

El debate en las redes: ¿innovación o sacrilegio navideño?

Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas. Este adelanto de la campaña navideña ha suscitado críticas por su lanzamiento prematuro entre una parte de los clientes, que consideran excesivo encontrar productos de temporada con tanta antelación. La estrategia de tener turrones en las estanterías antes de que finalice el verano es una práctica comercial que, año tras año, sigue alimentando un debate sobre la desestacionalización de las tradiciones.

Por otro lado, a esta controversia se suma otra de carácter más conceptual. Entre los consumidores ha surgido una animada discusión sobre si el Caocream puede considerarse realmente un turrón o si, por el contrario, no es más que una tableta de chocolate con un nombre festivo. Mientras que los puristas defienden que se aleja de la receta clásica basada en almendras y miel, otros lo ven como una innovación bienvenida que enriquece y moderniza el surtido navideño tradicional.