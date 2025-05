Un nutricionista señala que hay que combinar las lentejas con este sorprendente alimento

"Lentejas, si quieres las comes y si no las dejas". Esta frase se lleva escuchando décadas en todas las casas españolas. No puede ser de otra manera ya que es uno de los platos de cuchara con más tradición en nuestro país. Sin embargo, tiene dos bandos muy marcados: los que las adoran y los que las odian. Algunos las comerían a todas horas y otros no pueden verlas ni en pintura. Más allá de gustos personales, está claro que las legumbres son un alimento ideal para equilibrar el consumo de proteínas vegetales y animales.

Por si fuera poco, son ricas en hidratos de carbono complejos, fibra dietética, vitaminas y minerales esenciales.El nutricionista Jaume Giménez detalló más propiedades de este alimento en una entrevista con el 'Heraldo de Aragón': "Contiene aproximadamente 11,7 gramos de fibra por cada 100 gramos en seco, lo que favorece la salud digestiva al combatir el estreñimiento, proporcionar saciedad y contribuir al control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre".

Estas son las veces que hay que comer legumbres a la semana

Jaume Giménez reveló otras características esenciales y cómo afectan a algunos grupos en particular: "Aportan alrededor de 7,1 mg de hierro por cada 100 gramos, lo que puede ayudar a prevenir la anemia ferropénica y resulta especialmente beneficioso para quienes tienen mayores necesidades de este mineral, como embarazadas o deportistas". No es lo único positivo de comer lentejas: "Contienen otras vitaminas del grupo B como la B1 o tiamina, y la B6, ambas necesarias para el metabolismo energético, el correcto funcionamiento del sistema nervioso y el mantenimiento de la masa muscular".

Sus beneficios no dejan lugar a dudas, pero también es importante saber las veces que se deben comer estos alimentos para que lo sean. El nutricionista lo explicó en la entrevista al medio aragonés: "La cantidad recomendada de legumbres, incluidas las lentejas, es de tres raciones semanales. En adultos de 20 a 39 años con actividad física moderada, esto equivale a aproximadamente 80 gramos en crudo por ración, lo que tras la cocción se traduce en unos 200 gramos de lentejas". Por tanto, no vale con comer lentejas, u otra legumbre, una vez a la semana.

¿Con qué alimento se deben combinar las lentejas?

Tradicionalmente se ha dicho que las lentejas había que combinarlas con arroz para compensar los aminoácidos, pero este experto no está del todo de acuerdo al considerar que el cuerpo tiene una reserva de ellos. Sin embargo, si revela dos sorprendentes alimentos que son ideales para comer con las lentejas: "Los alimentos ricos en vitamina C como el kiwi o el pimiento rojo". Parece sorprendente, especialmente el kiwi, pero es por el siguiente motivo: "Este mineral se vuelve más asimilable".

Las consecuencias de ello son las siguientes: "Se alcanza una biodisponibilidad similar a la del hierro de origen animal. Y otra de las grandes bazas saludables que juegan las lentejas es su aporte de folato, una vitamina del grupo B que es básica para la formación de nuevas células y de hemoglobina, además de desempeñar un papel clave en el desarrollo saludable del bebé durante el embarazo".

Así se deben preparar las lentejas: este es el ingrediente clave

Si bien las lentejas ya son sabrosas por sí solas, especialmente cuando se preparan con un sofrito de cebolla, zanahoria, pimentón y comino, añadir un alimento potencia todavía más su sabor. Las cortezas de jamónpuede llevar este plato a otro nivel, en España, este ingrediente cárnico es un añadido tradicional que no solo intensifica el sabor del guiso, sino que también aporta una interesante combinación de texturas.