Los nutricionistas advierten sobre el consumo de un alimento que las celebrities han viralizado en los últimos años

Muchas personas buscan adelgazar en poco tiempo y sin hacer muchos esfuerzos. Para ello, recurren a los conocidos como «superalimentos». Se trata de las nuevas alternativas alimentarias que junto con buenos hábitos y ejercicio físico, ayudan a conseguir mejoras significativas en la salud.

Uno de los superalimentos a la orden del día es el «musgo marino» o también conocido como musgo irlandés. Científicamente recibe el nombre de Chrondrus crispus, y se trata de una especie de alga comestible que está presente en la costa atlántica europea y norteamericana, así como en aguas cálidas de Asia, América del Sur y África.

Es decir, es una planta marina comestible similar a otras algas, hierbas marinas y otros vegetales de hojas conocidas como el quelpo o dulse. Crece en una serie de colores, como distintos tonos de verde, amarillo, púrpura, rojo, marrón y negro. Aunque, las variedades más comunes que crecen en las aguas más cálidas son generalmente de color rojo. Esta variedad es a la que se le suele conocer como musgo irlandés.

Tendencia entre celebrities e influencers

El superalimento se ha viralizado en las redes sociales desde la aparición de Kim Kardashian hablando de sus magnificas propiedades o de la modelo de éxito Kate Moss que hasta ha lanzado su propia línea de productos.

Sus promotores aseguran que aporta múltiples beneficios para el organismo. Es más, las personas que ya lo han probado confirman que se trata de un hidratante buenísimo para la piel, además de, combatir arrugas, fortalecer el sistema inmunológico, curar problemas intestinales y evitar resfriados, infecciones o gripes.

Propiedades del musgo marino

Sin embargo, la propiedad que ha convertido al musgo marino en un superalimento popular es que acelera el metabolismo y ayuda a perder peso. Normalmente, las marcas lo comercializan de forma cruda o en suplementos como píldoras, polvos, gominolas y geles, que se elaboran remojando la planta seca en agua, mezclándola y dejándola reposar en el refrigerador hasta que se convierte en pasta.

Estas marcas también aseguran que contiene ciertos nutrientes, vitaminas y minerales. Sobre todo destacan su alto contenido en ácido fólico, vitamina K, vitamina B, hierro, yodo, magnesio, zinc y calcio.

Controversia entre los expertos

Pese a todo ello, ya son varios los nutricionistas que advierten que existen carencias científicas a la hora de certificar sus beneficios. Es decir, por el momento no hay evidencia científica que confirme los beneficios de este tipo de musgo.

Por ello, los nutricionistas recomiendan que, si se va a ingerir, sea de forma moderada, pues su consumo inadecuado podría ocasionar efectos adversos para la salud. Es más, comenzó a propagarse el rumor de que la Administración de Drogas y Alimentos, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, tenía la intención de prohibir el musgo marino ya que no se estaban reportando beneficios no comprobados científicamente, según informó As.

Esta entidad llegó a emitir advertencias a los fabricantes de productos con musgo marino, sobre todo después de que una empresa afirmara que su producto podía prevenir la COVID-19. En definitiva, a falta de datos concluyentes, sus efectos sobre la salud no están del todo claros. Por ello, los nutricionistas animan a optar por alternativas como el sushi o verduras de hojas verdes que sí contienen las propiedades que se le otorgan a esta alga.