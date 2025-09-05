La oferta de empleo de Mercadona: cuatro horas al día en Atención al Cliente con sueldos de 1.100 euros

Mercadona ha abierto un nuevo proceso de selección este mes de septiembre para incorporar trabajadores a su área de Atención al Cliente Online (ACMO). La compañía ofrece contratos indefinidos de 20 horas semanales y un salario bruto que puede alcanzar los 1.140 euros al mes, según la experiencia del candidato.

En su portal de empleo, la cadena de distribución detalla que está en busca de profesionales “comprometidos y con talento” para reforzar su equipo, ofreciendo “un entorno de trabajo desafiante, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de contribuir al éxito de nuestro equipo de Atención al Cliente”.

Condiciones del puesto

La oferta, disponible en Valencia y otras ciudades consultables en la web oficial de Mercadona, incluye formación continua, estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo, cultura de equipo, servicio médico propio y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa presidida por Juan Roig.

Los aspirantes deberán contar con estudios mínimos de grado medio, superior o bachillerato. También se valorará experiencia previa en puestos similares, un nivel alto de español e inglés, buenas habilidades de redacción y comunicación, además de disponer de carné de conducir y vehículo propio.

Las funciones principales del puesto se centrarán en dar soporte a los clientes de la tienda online mediante teléfono, correo electrónico y chat, así como gestionar reclamaciones, devoluciones y encuestas de satisfacción. En lo económico, Mercadona precisa que el salario anual oscila entre los 10.112 y 13.682 euros, en función de la trayectoria del empleado.

Inversión en formación y sueldos por encima del sector

Durante 2024, la compañía ha destinado 128 millones de euros a programas de capacitación, lo que se traduce en más de cuatro millones de horas de formación. Cada trabajador recibió una media de 37,8 horas formativas y una inversión individual de 1.164 euros. Gracias a esta estrategia, 1.894 empleados fueron promocionados en España y Portugal a puestos de mayor responsabilidad.

Además, Mercadona subraya que su remuneración se sitúa un 27 % por encima del Salario Mínimo Interprofesional. La compañía también ha aplicado medidas específicas para proteger el poder adquisitivo de su plantilla, como el incremento salarial del 8,5 % aprobado en diciembre de 2024, muy por encima del IPC.