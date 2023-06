Organizaciones LGTBI piden a Marlaska intensificar el control de los discursos de odio al colectivo en Twitter

Tras la detención de un hombre de 23 años por la agresión verbal y física a una mujer transexual esta madrugada en el paseo marítimo de Fuengirola (Málaga), la Federación Plataforma Trans, el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña y la Federación Estatal LGTBI+ se han reunido este miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han reclamado un mayor control de los discursos de odio contra el colectivo en Twitter. La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha denunciado ante Grande-Marlaska "la grave situación" que están sufriendo las personas trans "por los discursos de odio" público en redes sociales que "se están traduciendo en agresiones en las calles".

"Le hemos venido a dar datos concretos", ha explicado en declaraciones a los medios. Cambrollé ha mencionado a la organización 'intersección.net' para señalar que entre 2021 y 2022 se contabilizaron 231.000 tuits "con carácter transfóbico": "Y esta cifra ha aumentado un 20% en 2023", ha apuntado la presidenta de la Federación Plataforma Trans. La petición que han trasladado las organizaciones LGTBI a Grande-Marlaska es su deseo de que Interior "envíe un mensaje contundente a Twitter" para que la empresa "cumpla con el marco de la Constitución". "En Twitter no se puede poner que una mujer trans es un tío o que es una posible violadora o una pedófila.No es libertad de expresión", ha denunciado Cambrollé.

"En Twitter no se puede mofar, humillar y vejar a las personas trans, porque eso no es libertad de expresión y porque eso está curtiendo un campo abonado para que pase lo que está pasando en las calles", ha insistido la presidenta de la Plataforma Trans, que ha recordado el ataque tránsfobo registrado esta semana en el metro de Barcelona. Sobre este caso ha hablado el director del Observatorio contra La Homofobia de Cataluña, Eugeni Rodríguez, quien ha denunciado los comentarios vistos en Twitter ante este ataque "intentado justificar lo injustificable". "Y hasta ahí podemos llegar. No se puede permitir ni la impunidad, ni se puede permitir que a día de hoy esta persona esté intentando darle la vuelta", ha lamentado.

Rodríguez ha indicado que se le ha trasladado al ministro "la necesidad también de que haya toda una campaña de prevención y concienciación para que la sociedad tenga claro" que actos como los ocurridos en el metro de Barcelona "no pueden ser".

Según ha indicado, estas situaciones provocan "miedo" en el colectivo. A su juicio, ante esto, "es necesario que los cimientos del Estado democrático estén lo suficientemente fuertes para que no se puedan volver".

Tanto Rodríguez como Cambrollé han señalado que, además de esa intensificación del monitoreo en Twitter, Interior también se ha comprometido a emplazar a las organizaciones a participar el próximo 3 de julio en la Mesa Nacional contra los Delitos de Odio para explicar esta situación, avanzar hacia una mejor coordinación de las unidades de participación, sobre todo, en la convocatoria de eventos; o la posibilidad de firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las policías locales estén coordinadas con el resto de cuerpos para evitar posibles enfrentamientos.

La presidenta de la Plataforma Trans también ha llamado a Grande-Marlaska a poner "las herramientas que dispone el Estado para que las denuncias" que pone el colectivo "no queden impunes o queden tiradas en la basura" y evitar mandar un mensaje a los agresores de que son "inmunes".

La presidenta de la Federación Plataforma Trans ha advertido que "esto me preocupa también en un contexto político en donde hay posibilidades reales de que podamos estar gobernadas por un gobierno de derecha y de ultraderecha": "Esto sería dejarles ya el campo abonado para el odio a las personas trans". "Por eso pedimos responsabilidad política, pedimos protección al Estado, porque nos vemos totalmente desprotegidas y al mismo tiempo con miedo. Hemos revivido el miedo de los 70 y los 80, donde había una consigna de ultraderecha para la 'caza del travelo'", ha declarado Cambrollé, que ha insistido en la necesidad de "frenar" esto.