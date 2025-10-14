Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por su asesinato

La acusación particular que representa a Miguel López y su esposa María Jesús de la Rosa, los padres de Esther López, que desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid), pide una pena de 39 años de cárcel por asesinato para el único investigado en la causa, Óscar S.M., mientras que la defensa reclama el sobreseimiento.

El plazo para la presentación de los escritos de acusación tanto de la pública como de las dos particulares –los padres y la hermana de la fallecida–, ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, concluye este miércoles, informa Efe.

No obstante, ya trascendió el pasado 20 de diciembre de 2024 que la Fiscalía atribuía al único investigado la supuesta autoría de un delito de homicidio y las acusaciones particulares de asesinato. Para la defensa del investigado no existen indicios razonables para que se le pueda acusar de haber participado en los hechos que se le imputan.

La defensa ha indicado hoy en una nota de prensa que, si la causa no hubiere tomado la envergadura mediática que ha tenido, Óscar hubiera estado fuera del foco acusador desde hace bastante tiempo.

Asimismo, expresa su sorpresa por cómo puede mantenerse la acusación frente a su patrocinado cuando se presenta como causa de la muerte un atropello efectuado con el vehículo de Óscar S. M., coche que, «tal y como acreditó la UCO, no presenta daño alguno compatible con un atropello».

Además, apoya parte de su defensa en que en el vehículo, presunta arma homicida, no apareciesen vestigios de la víctima y que en el cuerpo de Esther no se encontrara resto alguno del vehículo T-ROC del acusado.

Entre otros argumentos, expone que, a día de hoy, nadie ha sabido dar una explicación del motivo o móvil por el que Óscar tuviera intención de causar daño alguno y mucho menos causar la muerte a Esther.

Afirma además que se presentó, de forma sorpresiva, un cambio de criterio respecto a la localización del cuerpo, pasando de ser imposible que hubiera estado desde su desaparición hasta su hallazgo en la cuneta donde fue encontrada, a concluir lo contrario, sin tener en cuenta que esa cuneta había sido transitada, revisada y batida por innumerables voluntarios, vecinos de la localidad, amigos, familia, viandantes miembros de Protección Civil, perros, helicópteros y motos, entre otros.

Se habla de un borrado en la centralita del coche de Óscar, como si con ello hubiera querido eliminar algún vestigio, pero no se dice que el borrado se produjo cuando el vehículo tenía 29 kilómetros, es decir, cuando adquirió el vehículo en renting, ha agregado en la nota.

En el caso de la acusación particular de los padres de la joven, el escrito de conclusiones provisionales califica los hechos como un delito de asesinato, por el que pide veinticinco años de prisión, y subsidiariamente por homicidio agravado piden dieciocho años y medio, según informaron fuentes jurídicas. Además demanda, por un delito de omisión del deber de socorro, la pena de multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios; por un delito contra la integridad moral, la pena de prisión de 2 años; por detención ilegal, seis años de prisión, y por conducción temeraria 5 años más.